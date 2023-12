El sugestivo tuit que advierte a Javier Milei por el vínculo con Cristina Kirchner

La abogada penalista María Eugenia Talerico, quien fue querellante en la causa por la ruta del dinero K, lanzó un fuerte mensaje en redes dedicado a la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y de cómo el Gobierno de Javier Milei debería tomar la cuestión judicial de la saliente vicepresidenta.

En la primera parte del tuit, transmite que su anhelo es que al Gobierno liberal y al pueblo "les vaya bien". Remata la publicación con un mensaje hacia Javier Milei, y apuntando contra Cristina Kirchner: "Espero que la necesidad de gobernabilidad y de paz social no importen el Pacto de Impunidad de Cristina Fernández de Kirchner".

María Eugenia Talerico es la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), "organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", que fue denunciante ante la causa de la Ruta del Dinero K, apuntando también contra la actual vicepresidente por los blanqueos que se dieron en la causa.

El tuit de María Eugenia Talerico apuntando contra CFK

Hace pocos días se especuló con que Talerico sería quien lleve adelante la gestión de Migraciones durante la presidencia de Javier Milei. Finalmente, la propia exfuncionara macrista confirmó que no sería ella quien ocupe el cargo. "Quería comunicarles que finalmente no estaré a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones. Le deseo a este Gobierno el mayor de los éxitos porque lo necesitamos todos los argentinos", escribió en su cuenta de X. Hasta el momento no se tiene certeza del nombre que tomaría el cargo.

Distintas versiones afirman que Cristina Fernández de Kirchner habría pedido que bajen a la abogada para presidir Migraciones. Ante estos rumores, Talerico opinó en redes y escrbió: "No lo creo. Saludos, CFK".