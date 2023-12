La tajante decisión de Lula da Silva a pocos días de la asunción de Javier Milei

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió no asistir el domingo a la asunción del mandatario electo Javier Milei y, en su lugar, enviará al canciller Mauro Vieira, informó el ministro de Comunicación Social brasileño, Paulo Pimenta. "Lula no irá a Buenos Aires", dijo.



La Secretaría de Prensa del Palacio del Planalto informó que el Gobierno brasileño estará representado por el canciller Mauro Vieira, quien fue durante ocho años embajador en Buenos Aires.



Lula había sido invitado el domingo pasado en una carta entregada personalmente a Vieira en el Palacio de Itamaraty por la futura canciller Diana Mondino, quien destacó las relaciones entre Argentina y Brasil.



Pese a la carta, el mandatario brasileño se mantuvo en la posición de no acudir a la toma de posesión de Javier Milei, en la cual estará presente el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que prepara su viaje con una comitiva de 30 personas, entre ellos líderes legislativos de la extrema derecha y los gobernadores de San Pablo, Tarcisio de Freitas, Goiás, Ronaldo Caiado, y Santa Catarina, Jorginho Mello.



Lula se encuentra de gira oficial en Alemania y debe regresar a Brasil para presidir, el próximo jueves, la cumbre de mandatarios del Mercosur, en la cual se despedirá el mandatario saliente Alberto Fernández.