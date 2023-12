El picante cruce entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann por Osvaldo Bazán

El periodista Jonatan Viale ha protagonizado uno de los pases del año al firmar su contrato con Todo Noticias tras su polémica salida de LN+, en medio de peleas y roces con sus colegas y el escandaloso juicio que le inició Marcelo Tinelli.

El cierre del año tuvo varias salidas y pases en los medios. Es que además del traspaso de Jonatan Viale, también se dio la salida de Julia Mengolini de C5N y de Osvaldo Bazán de TN y de El Trece.

Este último tuvo un descargo durante la emisión del último programa este jueves. “Como ustedes saben, Joni Viale va a ir a TN; como va de 9 a 10, el programa de 8 a 10, de dos horas, se corta a una sola hora. Va a haber muchos pasos y tiempo entre los conductores, entonces el programa va a tener poco tiempo y en general va a ser informativo, y en un programa así yo no tengo mucho que hacer”, expresó al aire generando rumores de mala relación con la flamante incorporación.

El hijo de Mauro Viale firmó su contrato en TN para arrancar en febrero. Instagram Jonatan Viale.

El picante cruce entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann

En ese marco, Eduardo Feinmann quiso agitar la interna y apuntó contra su excompañero de canal. "Mercado de pases en los medios: Bazán out de TN por Jonatan Viale y C5N no le renovó a Mengolini", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Jonatan Viale rápidamente salió al cruce y respondió con una chicana. "Soltá, Edu. Vos podés", aseguró y acompañó su mensaje con una publicación del propio Osvaldo Bazán aclarando que no tiene ningún problema con Viale.

"Che, no puedo creer que se tomaron en serio que esté enojado con @JonatanViale! Más de 40 años hace que trabajo en medios, mirá si voy a tener problemas porque termina un ciclo y empieza otro. Para Joni lo mejor. Siempre que no use mis camisas", bromeó Bazán en su cuenta de X.

El cruce de Jonatan Viale y Osvaldo Bazán en Twitter.

El chascarrillo final fue el que tomó Jonatan Viale para responder por la misma vía y dejar ver una buena relación entre ambos. Primero citó el tuit asegurando que "es verdad. No envidio las camisas sino cómo te quedan" y luego otro en donde continuó con la broma: "Ok pero dejáme una hawaiana al menos!".

Lo cierto es que Jonatan Viale sigue haciendo ruido con su paso a TN y la ansiedad por su debut en febrero se acrecienta.