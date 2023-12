El círculo rojo celebra a Javier Milei y los artistas debaten el país que viene

Empieza el verano y el triunfo de Javier Milei es el tema de todas las mesas. Todos quieren saber si los cambios los afectan. Los más viejos buscan chequear cuán dañada va a estar su jubilación; los empresarios jóvenes, cómo hacer negocios sin impuestos para importar; y los artistas, de paso, intercambian experiencias con otros gobiernos y esperan que llegue abril para tomar decisiones.

Las veredas se llenan desde temprano y las charlas no paran, es temporada de familia, amigos, rosca política y lobby privado, todo junto en el cruce de las avenidas Libertador y Coronel Díaz, donde se vive Café Tabac.

En la puerta, Pedro lustra zapatos sin pausa, conversa con cada uno, saluda por el nombre, emprolija y entrega el producto terminado en cuestión de minutos. En la vereda, mira como un nene de tres años juega a la pelota, como en otras épocas, como debería ser.

Salmón, imitador y jefe, todos reunidos en la mesa

Andrés Calamaro disfruta de la conversa, adora sentarse con su pareja y charlar, leer el diario, intercambiar ideas con Juan Grabois o con quien sea. Es un frecuente cliente que se topó con el humorista Ariel Tarico mesa de por medio. Mariano, jefe de barra, unió mesas y se armó el debate de la llegada de Milei al poder.

Calamaro se declara conservador y amigo de las corridas de toro y la corona, en contra absolutamente de la cultura "woke" que tanto daño le hizo a España según su diagnóstico. Tarico asiente, comenta programas de radio españoles, ambos empapados en la realidad argentina y europea. Risas, fotos y un momento para convertirse en mosquito y escuchar todo.

Horas más tarde, Tarico en acción, ya logró "domar" a "Andrelo", y lo imita al compás del semáforo mientras se retira para no llegar tarde al siguiente compromiso. Invita la casa, todos agradecen. Afuera Gabriel Levinas comparte un puro con Diego Guelar, y un grupo de modelos rusas conversan sobre el tipo de cambio en la vereda. Tiempos de sol y Aperol para encarar la tarde.

El Salmón, el imitador y el jefe. Calamaro, Tarico y Mariano, encargado de Tabac.

Cumbre PRO y K, tutti in sieme

Se reunieron los exganadores. Horacio Rodríguez Larreta, Pablo Avelluto, Maria Eugenia Vidal. Tres fuertes del PRO que supieron ganar casi todo lo que tuvieron por delante. Hoy, comenzando a bosquejar su futuro, tal vez lejos de Mauricio Macri, y aún más de Javier Milei.

Fallo dividido. Sabe Vidal que no habrá sobrevida para los que condenen en reiteradas ocasiones la motosierra con 73% de aprobación. Horacio Rodríguez Larreta marca la cancha, no quiere saber nada con la cercanía al "León" y lo deja en claro en cada café, como siempre, al fondo, al lado del biorsi, perfil bajo y cara relajada. Ya no saluda como antes.

En la mesa opuesta, mirando a Libertador, cuatro camporistas paladar negro debaten la reconversión o final del movimiento. Puteadas a Macri y Milei por igual, distribución equitativa del insulto, café negro como el resultado electoral y a pagar. Distancia. Rodríguez Larreta, lejos del DNU.

La 40 se potencia y los tátele del fútbol marcan agenda

Desde temprano, los debates en Tabac van al ritmo de la actualidad, el trabajo, los temas que dominan las mesas. La consagrada "mesa 40" analiza la llegada de Javier Milei con la minuciosidad que amerita: DNU, gobernabilidad, las presencias que pasan por la vereda, nada se escapa a los ojos de los caballeros, galanes maduros, que comparten charla hasta el mediodía.

Algún cigarrillo a destiempo sobrevive en tiempos de libre humo, pero en la vereda todo se permite. Adentro ni soñarlo. La mesa de afuera es glamour y vanguardia. Son los "tátele del fútbol", hombres impecables vestidos a la moda, incorregibles. Se sientan y analizan el mercado de pases, el 2024 y el tipo de cambio en el fútbol argentino. Pantalones ajustados, pilcha de vanguardia y sin número de rondas de café para todos.

Salud, dinero y auditoría

Carlos Regazzoni desayuna antes de la clase de natación. No le molesta que lo interrumpan mientras escucha su podcast de domingo per la mattina y opina de su experiencia en el PAMI y el DNU con respecto a la salud. Se hizo cargo del PAMI durante la gestión de Cambiemos y fue la cara visible del espacio en su Almirante Brown, donde logró los mejores números en las urnas, esos que ahora se extrañan y quedan lejos.

Regazzoni mezcla recuerdos de su querido viejo, la digitalización de las recetas y las críticas al DNU planteando que el sistema anterior era el de la Unión Europea, pero el de ahora puede ser más parecido al de Cuba. Aún le tiene fe al Gobierno, hay dudas, pero certezas sobre los temas que trabajó e investigó, la desregulación y el fin de las mafias en el sistema de salud. Todavía el tema salud no está claro. ¿Tomará nota el Gobierno de la mirada de uno que ya pasó por el lugar?

Cámaras, créditos, prevención y rosca

La mesa pegada a la ventana, esa que da a Coronel Díaz, tiene como protagonista a uno de los analistas políticos más buscados del circuitos como lo es Adrián Zamel, presidente de Technology Bureau. Juntos definieron que la única forma de lograr el éxito que tuvieron en España y Londres es agregar cámara de pecho en policías de la Ciudad y reconocimiento facial de última generación.

Cuidar a los agentes, mejorar los operativos estudiando errores y prevenir los delitos flagrantes. Inversión, crédito público y doble café cortado para los hombres del círculo rojo que son esenciales en lo que viene. Ministro Waldo Wolff, a preparar la billetera que llega la tecnología británica para los problemas porteños.