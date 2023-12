Pobreza en Argentina: por qué Carlos Maslatón coincidió con Alberto Fernández

Carlos Maslatón, abogado e asesor financiero reconocido en el universo de las redes sociales, se refirió a los recientes dichos del presidente Alberto Fernández respecto a la pobreza en Argentina. El jefe de Estado nacional aseguró que la pobreza "está mal medida" y que no cree que sea del 40%, a lo cual Maslatón adhirió.

"Son exactamente mis mismas palabras desde hace años. La actividad económica argentina actual es de un país del 20 y no del 40% de pobreza, la economía barrani es monumental y hay muchos más ricos de lo que se cree", sostuvo en su cuenta de X (antes Twitter) quien se autodenomina "ex alfil político" de Javier Milei durante las elecciones legislativas de 2021.

Precisamente, en una entrevista brindada a Noticias Argentinas sostuvo que "si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatados que 1.300.000 puestos de trabajo fueron registrados en nuestro Gobierno".

Y agregó: "El consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos, porque en los bajos también es algo. Hay algo que no me cierra y como la pobreza finalmente se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares, es una encuesta. Lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona que tiene una familia qué ingreso tiene y te dice "tengo un plan", de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten".

El posteo de Carlos Maslatón.

"Si además del plan tiene una changa, la niega, si además del plan, tiene un trabajo en negro, lo niega, si su mujer cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar, la niega. Entonces el cálculo comienza a ser muy impreciso. Lo hablé muchas veces con Marco Lavagna y él alguna razón da a lo que yo digo porque nosotros medimos la pobreza solamente por una encuesta, en un tiempo donde las encuestas además han demostrado la falibilidad", resaltó Alberto Fernández.

Con respecto a los planes sociales, el presidente aseguró que "hay que tener presente como desmontar el tema de los planes". "Le dijimos a las empresas que si tomaban a esta persona nosotros les íbamos a seguir pagando el plan, y las experiencias fracasaron porque la gente prefiere quedarse con la seguridad del plan, antes que con la incertidumbre del trabajo. Ahora, el sistema ese hay que revisarlo porque no es que la gente no trabaja, trabaja, pero no trabaja en blanco", completó el presidente, que dejará su cargo el 10 de diciembre.