Rodolfo Suarez: "Tomamos la decisión de retroceder con la minería porque estaba en juego la vida de las personas"

Rodolfo Alejandro Suarez asumió como gobernador de la provincia el 9 de diciembre de 2019 por el Frente Cambia Mendoza. El oriundo de San Carlos continuó con el legado del radicalismo en el Gobierno provincial hasta 2023 tras suceder a Alfredo Cornejo. Previamente ya contaba una trayectoria importante, se desempeñó en diversos cargos y en 2014 tomó la intendencia de la Ciudad de Mendoza hasta completar el mandato del fallecido intendente Víctor Fayad, quien fue su amigo y padre político. En diciembre de 2015, asumió el cargo de intendente hasta 2019, y además fue el presidente de la Unión Cívica Radical Mendoza (2015-2020).

Si bien su historia es la más reciente, en la vuelta a la democracia (1983) militó activamente junto a su padre y su hermano mayor en San Carlos. Durante su Gobierno, coincidió a nivel nacional con la gestión de Alberto Fernández. El exgobernador presenció el desencadenamiento de una nueva crisis económica en el país y el inconmensurable reclamo del pueblo de tomar una decisión irreversible de cambio. Luego de haber entregado el mando provincial nuevamente a su compañero Alfredo Cornejo, el radical contó su experiencia, sus aciertos y errores, enfatizó sobre la democracia y brindó más declaraciones en su participación en la serie documental de MDZ y MDZ Radio 105.5 FM, "40.10".

Marcelo Arce y Rodolfo Suarez.

El legislador admitió que "no tenía una estructura política propia en la provincia, más allá de la buena gestión, eso me llevó a ser candidato y luego ganar las primarias y las generales con un porcentaje bastante alto. El inicio de la gestión fue muy tormentosa. Desde el radicalismo planteamos por primera vez que teníamos que trabajar de forma conjunta, sin divisiones internas, porque eso es lo que le impidió al partido ser gobierno en ocasiones anteriores".

Además, mostró cercanía con el gobernador electo de Mendoza: "Con Alfredo Cornejo logramos mantener una unidad, entendimiento y logramos que no haya peleas. Pudimos trabajar bien en forma conjunta por tener buenas experiencias de gobierno. Tuvimos una campaña muy empática, de mucha cercanía con la gente".

La Ley 7722 fue un momento bisagra durante su gestión debido a la repercusión que generó en el pueblo mendocino, pero él explicó que "era una ley sumamente moderna, sustentable, con muchísima seguridad, pero la gente no lo entendió así. Eso me hizo replantearme qué parte no explicamos bien en la campaña de lo que íbamos a hacer, que ahora la gente está en la calle". De todas formas, finalmente dio brazo a torcer y confirmó que "tomamos la decisión de retroceder con la minería porque estaba en juego la vida de las personas. No me arrepiento de haber presentado la ley ni de haber tomado la decisión posterior de dar marcha atrás".

"La Pandemia fue otro golpe muy duro de decisiones que había que tomar. Nosotros apuntábamos a la libertad, pero por otro lado tenía al Gobierno nacional que me decía que estaba desquiciado, que iba a haber muchos muertos. Esa fue una pelea muy grande que tuvimos con la Nación", sostuvo el exgobernador Rodolfo Suarez en "40.10".

