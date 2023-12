Procesaron con prisión preventiva al hombre que le tiró un botellazo a Javier Milei

Gastón Mercanzini, el hombre que le arrojó una botella de vidrio al presidente Javier Milei en el día de su asunción, fue procesado con prisión preventiva por el juez federal Ariel Lijo.

Lijo procesó este jueves por "lesiones dolosas en grado de tentativa" a Mercanzini, el hombre que el 10 de diciembre le tiró una botella al presidente Milei mientras este se encontraba movilizándose hacia la Casa Rosada tras la jura en el Congreso.

La Justicia indicó que se considera a Mercanzini como "autor penalmente responsable del delito de lesiones dolosas en grado de tentativa cometidas contra el Señor Presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei, y contra Karina Milei y lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad policiales, las cuales concurren de manera ideal entre sí".

El 11 de diciembre, un día después del botellazo, Lijo ordenó la detención de Mercanzini tras la identificación que la Policía pudo hacer de él, gracias a las imágenes capturas por las cámaras de seguridad de la zona. Hoy, 18 días después, se sabe qué determinó el magistrado y el agresor irá a prisión.

Crónica de la agresión

Según sus declaraciones ante la Justicia, el procesado no quiso "lastimar" al mandatario y se disculpó con él, con su hermana y con el custodio, que fue el que finalmente recibió el impacto de la botella: "Quiero pedirle disculpas al presidente y a su hermana. No quise lastimar a nadie, no tuve ninguna intención de hacerlo. Yo no tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mí", dijo el acusado de 51 años en su indagatoria, tras la viralización de fotos en donde se lo veía con líderes kirchneristas, como Sergio Massa.

"No quise atentar contra el presidente, todo indica que sí, (pero) si lo hubiera querido hacer me ponía gorra y barbijo. No medí las consecuencias, tengo bronca por todo lo que pasa, y todo lo que me pasa a mí", afirmó el detenido. Y agregó: "No apruebo lo que hice, le pido mil disculpas al oficial que lastimé y a todos sus familiares que vieron ese episodio por televisión, no quise lastimar a nadie, al otro día me di cuenta lo que pasó".

Luego de tirar el botellazo, Mercanzini discutió con otras personas que habían visto la agresión, la Policía lo retuvo, pero lo soltó en el momento.

Gastón Mercanzini, el hombre que le tiró un botellazo a Milei.

"La botella la agarré del piso, era botella de Corona, porrón chico que yo no tomé, yo había tomado latas. Insisto, sin darme cuenta de la gravedad de lo ocurrido, seguí como si nada", contó.

Mercanzini posee antecedentes penales por daño agravado en julio de este año cuando “rompió una camioneta Citroën Berlingo con golpes con una varilla metálica, provocando la rotura del parabrisas y la ventanilla del lado del conductor”. Ante este escenario, estuvo privado de su libertad en la Comisaria vecinal 7B y en el marco de dicho delito, se lo condenó tras un juicio abreviado al uso de una tobillera electrónica.

En la misma resolución le impidieron que ingrese a la Ciudad de Buenos Aires, ya que anterior a este episodio había registrado antecedentes violentos con otros asistentes. Pero todo indicaría, según las declaraciones de sus allegados, que Mercanzini se encontraba en situación de calle por problemas de adicciones.

Desde que se conoció el nombre y la cara del procesado, se pudo saber que trabajó en la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, como director de Cultura.

Mirá el video en que le tiran el botellazo