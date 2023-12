José Octavio Bordón: "El libro Verde fue la intención de hacer política en serio"

El 11 de diciembre de 1987, José Octavio "Pilo" Bordón asumió como gobernador de la provincia de Mendoza por el Partido Justicialista. El rosarino sucedió al radicalista Santiago Felipe Llaver, siendo el segundo político en asumir el Gobierno provincial desde la vuelta a la democracia. A los 42 años se enfrentó a Raúl Baglini en las elecciones locales y logró el triunfo acompañado en la fórmula por Arturo Lafalla. Tras finalizar su mandato, el peronista se convirtió en candidato a presidente en 1995.

Bordón lideró bajo el Gobierno nacional de dos expresidentes, coincidió con los últimos dos años de Raúl Alfonsín y los dos primeros de Carlos Saúl Menem. La vuelta a la democracia en 1983 generó un escenario complejo, donde los líderes políticos tuvieron que enfrentar la tarea de reconstruir las instituciones y consolidar un sistema democrático sólido. Tras 36 años de su gestión, el exgobernador contó su experiencia, sus aciertos y errores, las deudas de la democracia y dejó contundentes declaraciones en su participación en la histórica serie documental de MDZ y MDZ Radio, "40.10".

"Pilo" Bordón y Marcelo Arce.

"La campaña fueron dos años de preparar el Gobierno, que culminó en el libro Verde que era una idea de gobernar con responsabilidad, fue la intención de hacer política en serio. En el libro nunca dijimos que íbamos a construir 100.000 viviendas. Yo nunca creí en el bordonismo, aunque así se lo calificara, yo creía en el trabajo en equipo", aseguró "Pilo".

Durante su Gobierno, atravesó dos grandes crisis socioeconómicas a nivel nacional: "Nos tocaron los últimos dos años de Alfonsín, que fueron los más difíciles, y la segunda hiperinflación de Menem. Nunca se nos ocurrió echarle la culpa a esos problemas, ni al pasado. Fueron momentos muy difíciles, y al mismo tiempo, tratábamos de que no nos incendiaran la provincia sin represión, cosa que por suerte pudimos hacer. La clave de la política es encontrar la causa de los problemas y no buscar chivos expiatorios".

"Con Alfonsín aprendí a caminar la provincia", sostuvo inicialmente. Después, afirmó que "a mi nadie me ofreció en política más cosas que Menem. Mis diferencias con él empezaron en 1993. Mucha gente dice que si yo hubiera esperado, habría sido presidente en 1999. Cuando rompí con Menem, hice lo que creí que había que hacer, si bien fue una buena elección no fue un gran éxito porque después no pudimos desplegarlo".

"La mejor etapa de mi vida, desde el punto de vista político, fue lo que hice como diputado, candidato, Gobernador y todo lo que hice hasta el 95' creo que es lo que mejor hice en mi vida y es lo que más me hace sentir orgulloso. Había mucha gente que le convenía que yo tuviera problemas", argumentó el exgobernador José Octavio Bordón en "40.10".