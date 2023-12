Qué dice la ley ómnibus de Javier Milei sobre las retenciones al vino

Este miércoles, el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación la esperada "ley ómnibus", la cual denominó formalmente "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". De esta manera, el Ejecutivo nacional pretende reformar el Estado argentino y propone distintos cambios en algunas materias clave que podrían afectar a la provincia.

Uno de esos cambios ratifica el pedido del aumento de las retenciones a las economías regionales, entre las que se encuentra incluida la vitivinicultura.

"ARTÍCULO 205.- Fíjase en un OCHO POR CIENTO (8%) la alícuota de derecho de exportación para todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón. El Poder Ejecutivo Nacional identificará las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur comprendidas en el presente artículo", indica el megaproyecto que envió Javier Milei al Congreso este miércoles.

El proyecto de Javier Milei y su apartado sobre la vitivinicultura.

Mientras que el mismo proyecto establece un 15% en la alícuota del derecho de exportación para todas aquellas mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que actualmente estuvieran gravadas con una alícuota inferior al QUINCE POR CIENTO (15%), con excepción de lo establecido en los artículos 202, 203 y 204.

A su vez, un artículo más adelante el proyecto de ley reza lo siguiente. "ARTÍCULO 206.- Fíjase en un CERO POR CIENTO (0%) la alícuota de derecho de exportación para todas las mercaderías correspondientes a los siguientes complejos exportadores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana".

La vuelta de las retenciones, luego de tres meses que estuvieron en cero por decisión del gobierno anterior, generó un fuerte impacto en el sector. Algunos indicaron que ya era costoso trabajar con el 0% de retenciones y que saltar al 8% iba a generar pérdidas golpeando fuertemente a la economía local.

El impensado nuevo rezago para el sector en la competitividad se da no solo porque los países que compiten con el vino argentino no poseen retenciones, sino también debido a que el impuesto es sobre el valor total de lo exportado y no sobre el producto en sí. Es decir, que no se cobra el derecho de exportación por lo que cuesta el vino, sino por lo que éste vale con la botella, el corcho, la etiqueta… casi todos insumos dolarizados.