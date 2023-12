El plan de Jorge Macri y Waldo Wolff: mérito, ajuste y renovación en la Policía

Hay una premisa básica que está presente en todos los ministerios de la Ciudad de Buenos Aires hace veinte días, desde que Jorge Macri formalizó su llegada a la jefatura del Gobierno porteño: achicar gastos, optimizar recursos, permitir todo lo que está dentro de la ley, dar por terminado sin pausa lo que está por fuera. Incluye la norma a propios y ajenos, en lugares donde algunos pensaban que no iba a haber cambios, finalmente los habrá: la Policía de la Ciudad achicará su estructura, así como el ministerio de Seguridad que encabeza el exdiputado Waldo Wolff.

Tras ser secretario de Asuntos Estratégicos porteño, Wolff llegó al ministerio para imponer su impronta de mano dura y tolerancia cero al delito y el copamiento de la calle. Impulsó a Diego Kravetz como nuevo jefe de la Policía para tener un nuevo estilo de conducción, achicó la cantidad de superintendencias de doce a nueve, aceptó el retiro voluntario de nueve comisarios generales para generar renovación y más juventud e impulsó un diseño más austero en todo el ministerio.

Tecnología. Jorge Macri busca invertir en tecnología de Seguridad.

Jorge Macri exigió calles liberadas, algo que no se logró durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Ahí es donde Waldo Wolff y Kravetz tiene el mayor desafío. La mirada sobre el conflicto en la calle es similar a la de Nación, que depende de Patricia Bullrich, pero habrá que mejorar la sincronía para evitar nuevos malentendidos como los del pasado veinte de diciembre, donde aparecieron uniformados de la Policía Federal que no habían sido solicitados y que tensionaron un escenario que no era hostil.

La relación Nación-Ciudad tiene una característica: Javier Milei, Waldo Wolff y Jorge Macri tienen un excelente vínculo, incluso anterior al actual, pero la relación por tema piquetes tendrá como protagonista a Patricia Bullrich, quien ahora trabaja para recomponer el lazo con Waldo Wolff tras algunas diferencias de criterio que los distanciaron años atrás. Así, el excesivo protagonismo de la ministra puede ser catalizador de nuevos contrapuntos. Es pedido expreso de Jorge Macri evitar roces de cara a la sociedad. Macri lo habló con Milei, el presidente coincide y deberá entender entonces Bullrich.

La tecnología tendrá protagonismo explícito en la gestión de Seguridad: buscan lograr aplicar distintas plataformas exitosas de otros lugares del mundo. Reconocimiento facial, mayor monitoreo y vigilancia con toda la ciudad filmada y software para la prevención de delito, algunos de los desafíos que tiene por delante el Gobierno porteño. Será el éxito de la tecnología aplicada a la Seguridad lo que dote de un éxito que haga ganar elecciones al Gobierno de Jorge Macri. La inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de los porteños.

Nación y Ciudad. El desafío de trabajar juntos.

El pedido de Macri fue trasladar la mirada nacional sobre el achicamiento y optimización de las herramientas del Estado a la Ciudad. Es consciente el jefe de Gobierno que el concepto de "casta" y el nuevo concepto del empleado público llegó a todos los distritos, incluido el porteño. La mirada oficial es que se puede gestionar con una estructura menor a la preexistente, por lo que sobran retazos del Estado que quedarán afuera en todas las áreas. El ministerio de Seguridad será más chico, con menos subsecretarías y direcciones, donde se exigirá respeto del reglamento laboral y algunos cambios de tiempos anteriores.

El vínculo con los movimientos sociales por ahora es nulo, hubo vagas comunicaciones, pero Wolff avisó a las fuerzas de seguridad que no habrá medias tintas y que las calles estarán liberadas pase lo que pase. No se podrá reiterar las imágenes de la avenida 9 de julio con los trabajadores varados en el colectivo. Ni Macri ni Wolff dudarán y se confirma en el Gobierno que prefieren pagar el costo político por mucha presencia policial que volver a la escena del corte total.