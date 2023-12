El proyecto que Javier Milei incluyó para las sesiones extraordinarias que Mendoza ya aplica

El proyecto de Boleta Única comienza a tomar color a nivel nacional. Luego de obtener media sanción en 2022 en Diputados y no tener ningún tipo de tratamiento en el Senado durante el último año, Javier Milei decidió que es uno de los proyectos que se debatirán en las sesiones extraordinarias a las que llamó para la próxima semana.

La Boleta Única Papel es uno de los tantos proyectos que el presidente no puede sacar por DNU porque se prohíben las modificaciones al sistema electoral mediante decretos de necesidad y urgencia. El mismo ya tiene media sanción obtenida en Diputados en 2022 y luego giró al Senado. Sin embargo, no hubo tratamiento, no se consiguió el aval para la media sanción restante y no fue una realidad para el año electoral 2023.

Con esta inclusión por parte de Milei para las extraordinarias que tendrán lugar desde el 26 de diciembre y que irán hasta el 31 de enero, el proyecto se reflotará y podría ser tratado en el Senado que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese caso, el oficialismo podría conseguir aprobarlo si consigue el apoyo de partidos como el PRO, la UCR y otros bloques, pese a que el peronismo cuenta con la primera mayoría.

El proyecto que quedó aprobado con media sanción en Diputados establece que las elecciones se harán con una única boleta de papel que contiene el nombre de los candidatos, de todas las agrupaciones que se vayan a presentar a la elección. El elector podrá elegir y marcar al candidato que prefiera en una sola boleta que comparten todos los partidos y alianzas. De esta manera queda comprobado que no habrá que imprimir tantas boletas y que la misma impresión no correrá por parte de los partidos. También se reducirán en gran cantidad los fiscales partidarios necesarios para controlar la elección.

Esta idea que puede concretarse cambiaría por completo la forma de votar de los argentinos. Sin embargo, hay provincias como Mendoza y Córdoba que ya utilizan ese sistema y por eso desdoblan sus elecciones de las nacionales para poder emplear ese sistema para los comicios.

En Mendoza, el primer impacto en las elecciones desdobladas a intendente allá por abril de 2023 tuvo aceptación aunque en el debut fue un poco resistida y se tuvieron que ajustar algunos cambios. Sin embargo, eso fue corregido y para las elecciones provinciales PASO y generales a gobernador el cambio fue notorio. Sobre todo porque tanto en agosto como en octubre, al votar a presidente con boletas sábana, el formato del voto cambiaba y ya no era tan cómodo como con la Boleta Única.

Más allá de la rapidez de seleccionar con una lapicera las opciones válidas y que puede votar más de una persona a la vez dejando atrás al cuarto oscuro, está en juego el factor de impresión y el gasto que le significa al Estado cada elección en cuanto a la generación de boletas. Siendo auspiciosos, el oficialismo cree que puede modificar el sistema electoral y que el mismo podría tener el aval del Senado para debutar en las elecciones de medio término de 2025.