Martin Lousteau: "Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma"

El titilar de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, criticó la decisión de Javier Milei de avanzar por decreto con las reformas que plantea su Gobierno. "Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma", sentenció el senador nacional.

En un hilo de tuits, Lousteau planteó que "en el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente". "Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso", indicó el senador nacional.

Asimismo, reconoció que se deben "cambiar muchas cosas en Argentina". Entre ellas, el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía", puntualizó.

Sobre la ola de derogaciones y desregulaciones, comentó que "cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso". "Los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros. Además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos", remarcó.

En otro momento del mensaje, Lousteua señaló que "el presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente".

"Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos", concluyó.

El presidente anunció anoche más de 300 desregulaciones. Crédito: X

Javier Milei dio detalles de la aplicación del DNU y apuntó contra los que protestan

Milei brindó esta mañana una entrevista en la cual hizo referencia al decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado anoche por el Gobierno nacional, a partir del cual buscará desregular por completo la economía del país, y aseguró que las repercusiones fueron "mejor de lo esperadas". Además, confirmó que ya está en plena vigencia.

El jefe de Estado defendió hoy el DNU anunciado anoche, dijo que la norma fue establecida "en favor de la gente" y que se trata de un "paquete de medidas en favor del mercado, no de las empresas". "Es erróneo pensarlo así. Es en favor de la gente. Busca incrementar el bienestar de las personas y los argentinos", dijo Milei en una entrevista que brinda esta mañana a radio Rivadavia.

En ese sentido, aseguró también que el decreto de anoche es "solo el comienzo", que "las repercusiones han sido importantísimas", y que "las filas propias estaban sorprendidas". "Y les aviso que habrá más", advirtió el presidente en pleno diálogo radial.