Protocolo antipiquetes: cuáles son las provincias que no adhieren hasta el momento y por qué

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó el "protocolo antipiquetes" días atrás, el cual busca asegurar la libre circulación frente a piquetes y/o bloqueos. Distintas agrupaciones sociales, junto a varios dirigentes políticos, repudiaron la medida y en consecuencia harán marchas en distintos puntos del país: ¿En qué provincias ya se confirmó que regirá la normativa y en cuáles no?

Establece que las cuatro fuerzas federales podrán intervenir "si hay un delito flagrante" en la vía pública. Esto, además, incluirá la identificación de quienes corten arterias, se les podrían llegar a aplicar penas de prisión y también cobrar aquellos gastos que demande dicha intervención.

Las provincias que no adhieren al protocolo antipiquetes

¿Qué ocurre en el AMBA?

Hay jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, que no sólo adhirieron a la normativa, sino que ya la implementaron. La capital, a cargo de Jorge Macri, fue de las primeras en expresarse a favor del protocolo. Otra provincia que siguió estos pasos es Chaco -ahora liderada por Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio-, cuyos funcionarios confirmaron a MDZ que aplicarán las medidas de fuerzas anunciadas por Bullrich para "el mantenimiento del orden público".

Sin embargo, hay otras que se inclinaron a la negativa rotunda. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que en la provincia no aplicará el protocolo antipiquetes ya que "criminaliza a la protesta" y "apunta a controlar cortes y movilizaciones".

Córdoba

Por su parte, en Córdoba tampoco regirá esta medida. Y es que, en realidad, existe un fallo que limita estas movilizaciones, principalmente en el centro, y no permite cortes de calles. Para las autoridades locales, lo anunciado por Bullrich no es aplicable allí porque desde hace años que trabajan con la normativa antes mencionada y les da resultados positivos.

La resolución fue dictada por el juez Juan Manuel Fernández López, que en abril pasado hizo lugar al habeas corpus que los comerciantes del Centro de la ciudad presentaron ante los frecuentes piquetes y manifestaciones que se realizaban en la zona. A su entender, estas protestas afectaba los derechos constitucionales de circular y trabajar. Por tal razón, habilitó solo el corte de media calzada habilitando la circulación.

En Argentina es bastante común que hayan protestas que interrumpan el tránsito por horas.

En su fundamentación, el magistrado dice: “Cuando la forma de protestar implica cometer un delito (coaccionando a terceros o imponiéndoles restricciones arbitrarias a su libertad) o una contravención, ya no se está ejerciendo una petición o expresando una idea u opinión sino, más bien, cometiendo un ilícito penal”.

San Juan

En San Juan no adherirán por querer respetar el derecho a la libre expresión pública, por más que Marcelo Orrego, el gobernador, sea cercano a la ministra. Aún así, no permitirán la interrupción completa de las arterias, por lo que tratarán de evitar que las manifestaciones ocurran en calles angostas. Entre tanto, las autoridades apuntan a que no asistan menores de edad a las marchas.

Formosa

Formosa es otra jurisdicción que se opuso a las medidas anunciadas, pero sin dar un fundamento. Y no hay que pasar por alto que las organizaciones en este territorio no tienen mucha fuerza y es por ello que las consecuencias no serían tan masivas. Además, es una provincia históricamente gobernada por el peronismo, a cargo hace más de 30 años por Gildo Insfrán, motivo por el que no avala una política de un Gobierno opositor neoliberal.

De la mano con esto, el diputado nacional por la UCR Fernando Carbajal, quien fue candidato a gobernador este año, recordó a MDZ que se manifestó acerca de los desalojos meses atrás. Habló de un caso puntual, y dijo que es inaceptable una intervención judicial ante esto; en este caso puntual, eran un lugar donde varias familias tenían un emprendimiento productivo. Se dio lugar su posición, aunque no se ha hablado aún de los piquetes públicamente.

Próxima marcha contra el gobierno de Milei

Por su parte, el próximo miércoles 20 se hará la primera marcha contra el Gobierno de Javier Milei en CABA, en el medio de una crisis por las medidas económicas tomadas, este protocolo antipiquetes y la decisión del Ministerio de Capital Humano que, a través de su titular Sandra Pettovello, se confirmó que "el que corta no cobra" planes sociales.