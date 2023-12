Un inédito chat de gobernadores y la pregunta para Javier Milei sobre cómo pasar el verano

Corría 1959, Álvaro Alsogaray asumía como ministro de Economía de Arturo Frondizi. La inflación anual rondaba el 130%. Y el referente liberal inmortalizaría la frase “hay que pasar el invierno”. Más de 60 años después, con la inflación mirando en el espejo retrovisor un 160% anual, el equipo de Javier Milei arranca la gestión con intenciones de repetir la frase, aunque con cambio de estación.

Ni el presidente ni el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, la dijeron en público, pero los banqueros que se reunieron el miércoles con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, se fueron con una idea clara: “Hay que pasar el verano”. Esa es la máxima que reina hoy en el gobierno libertario, donde miran para el futuro y se imaginan un trimestre de inflación mensual de dos cifras y que después empiece a calmarse.

Por ahora, los mercados le dieron un veranito. Dólares y riesgo país a la baja, bonos al alza. Sin embargo, el argentino medio ya se cura en salud y advierte: esta pelicula ya la vi. Los dólares de la cosecha serán claves llegado marzo para dar una señal de certidumbre.

En el medio, será determinante también la viabilidad de la política de ajuste fiscal. El lunes se espera que salga el decreto desregulador, tomando de base el trabajo que hizo Federico Sturzenegger y equipo, que estuvo toda la semana visitando la Casa Rosada.

Las derogaciones que incluya, que según explican es materia que no necesita pasar por el Congreso, se supone que no impactarían en el ajuste, pero sí tiene otros dos objetivos: por un lado, generar condiciones para una mejora en el clima para invertir que permita una más rapida salida de la crisis, y, por el otro, darle más señales al mundo financiero y económico (los mercados) de que las reformas van en serio.

Para el martes se esperan novedades con el paquete que irá al Congreso. Al mediodía habrá un encuentro de Milei, acompañado por los ministros Guillermo Francos (Interior) y Caputo, con los 24 gobernadores. Allí buscarán explicarles el contenido de los proyectos y comprometerlos en su apoyo. Ya hubo una primera reunión con Francos el viernes, pero con resultado incierto.

Para la mayoría de los gobernadores hay una necesidad clara que es la plata. Ante un presidente que repite una y otra vez, y hasta hace chistes en redes con un Papá Noel sin su traje, los mandatarios provinciales insisten con el requerimiento de fondos. Algunos ya están pensando estratagemas para pagar el aguinaldo y los sueldos, pero en el fondo los más preocupados son los que tienen vencimientos en dólares.

El martes hubo encuentro el ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores. Algunos presenciales otros visuales. El martes los recibe el presidente. Foto: Télam.

Claudio Poggi, en San Luis, anunció un cronograma de pago del aguinaldo en dos etapas. Gerardo Zamora, en Santiago, dio a conocer un decreto de emergencia que, entre otras cosas, limita las transferencias a los municipios (siguiendo el camino de Nación con las provincias).

Las limitaciones para nuevas obras públicas o la suba de las retenciones para economías regionales son algunas de las cuestiones que más preocupan a los gobernadores y se descuenta que será parte de las conversaciones el martes. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, ya armó una presentación sobre el segundo tema para exponer frente a Milei, Caputo y Francos.

Todas estas cuestiones son parte de un debate muy activo que los 24 gobernadores mantienen entre sí en un inédito grupo de Whatsapp que crearon. Al principio fue para intercambiar preocupaciones por la falta de recursos para pago de sueldos o aguinaldos, pero después se fueron sumando otros temas: la coparticipación del impuesto al cheque (que lo llegaron a pedir antes de que asuma Milei), el fondo fiduciario, las obras públicas, retenciones, o las dudas por el contenido de la ley ómnibus que prepara el gobierno nacional.

Aunque no hay ninguno de La Libertad Avanza, allí conviven desde algunos más cercanos a Milei, como Alfredo Cornejo (Mendoza) o Jorge Macri (CABA), a peronistas que están en las antípodas y lo dejaron en claro en la campaña, como Gildo Insfrán (Formosa) o Ricardo Quintela (La Rioja). Son diez de Juntos por el Cambio, diez de Unión por la Patria y cuatro provinciales. Álvaro Alsogaray inmortalizó la frase: "Hay que pasar el invierno". Hoy resuena, pero con otra estación. Foto: NA.

Por ahora, reina el interés común: todos necesitan que no se cierren los grifos de Nación, ya sean recursos u obras. Para ponerle el nombre al grupo de Whatsapp no dieron muchas vueltas y fueron al grano: “Gobernadores”, se llama. No fue necesario agregar el femenino ya que sin Alicia Kirchner y Arabela Carreras no quedan mujeres al frente de los gobiernos provinciales.

La vuelta atrás con la ley que eliminó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría es uno de los temas que quedó en el centro del debate. El gobierno de Milei quiere dejar en claro que es parte de los reclamos de fondos que hacen los gobernadores. Caputo ya lo dejó claro en una entrevista: “Son los más interesados”.

Pero la discusión no quedará allí, y el Gobierno necesita el apoyo en diversos temas. Un informe que circula entre diputados del PRO lo pone en palabras. “Por el lado de reducción del gasto, solo lo referido a los cambios en la movilidad jubilatoria deben pasar por el Congreso. Del lado de los ingresos se necesita apoyo legislativo para la suba de retenciones, para la reversión de los cambios en Ganancias, para la amnistía fiscal (blanqueo de capitales) y los cambios en bienes personales”, resume el texto.

Pero también pone números sobre la mesa, aclarando que solamente un tercio del ajuste anunciado debería pasar por el Congreso. “Del paquete fiscal que contempla un ajuste del 5,1%, solo 1,8% pasaría por el Congreso (el 34% del ajuste). Esto significa que más allá de que las negociaciones puedan dilatarse, el gobierno está dispuesto a hacer un ajuste inmediato de 3,3%”, señala el informe. Y concluye: “Esto es una señal poderosa para los mercados y para la generación de confianza”.

El gobierno de Milei ya dio los primeros pasos. Ahora necesitará solidez y pericia para pasar un verano sin sobresaltos, en un contexto de tensión social y política que recién está levantando temperatura. Alsogaray pasó el invierno y logró levantar la economía, aunque tiempo después volvió a frenarse. ¿Podrá Milei pasar el verano y cambiar el rumbo del país o deberá ceder en el medio?