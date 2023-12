El sector vitivinícola deambula por la incertidumbre de los ajustes

A dos días del anuncio de las nuevas medidas de urgencia económica que realizó Luis Caputo, las diferentes industrias y sectores de la población mostraron diversas posturas, pero todos coinciden en tener un alto grado de incertidumbre sobre qué impacto tendrán en el futuro. Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó cómo tomó los anuncios el sector vitivinícola y qué expectativas tienen sobre el accionar del nuevo Gobierno.

El referente expresó que "todas las actividades están todavía muy expectantes de ver cómo se van a ir desarrollando estas medidas económicas. Nosotros tenemos la misma información que todos, con grandes títulos, pero con pocas definiciones en cuánto a cada uno de los anuncios y los paquetes que todavía deben quedar por anunciar. La vitivinicultura es bien heterogénea, con muchísimas actividades dentro de ella y con distintos tipos de niveles productivos, con lo cual las medidas impactan de distinta forma en cada uno de los sectores".

"Haciendo un análisis general, estamos muy expectantes a qué va a pasar con el tema de las retenciones, están anunciadas con el título, pero todavía no terminamos de ver si van a tener implicancia en la vitivinicultura o no. Esperamos que no sea así, creemos que conceptualmente sería un grave error volver a ponerle una retención a una economía regional como la vitivinicultura, que tanto valor agregado genera y que tiene tanta mano de obra genuina a lo largo de muchas provincias de Argentina, esto más allá de que la ecuación puede llegar a quedar positiva en cuanto al tipo de cambio. Después evaluaremos todo el paquete por todo lo que tiene que ver con los insumos, muchos de ellos son importados y otros nacionales, pero que también van a ser influenciados por este tipo de cambio", agregó.

Además, aseguró que aún no pueden hacer un análisis claro de las medidas económicas: "Todavía tenemos duda de que esto nos impacte o no, hay una definición incierta sobre qué es un producto agropecuario y que no. En el caso de que se termine aplicando el 15% de las retenciones, tendríamos, con respecto al último tipo de cambio previo a estas medidas, más o menos una mejora en el tipo de cambio del 14% solamente. Digo solamente porque sólo estamos analizando la parte final, que es la de la venta, pero lógicamente todos estos aumentos van a impactar en forma negativa en el componente de los insumos para llegar a poner una botella de vino en el exterior. Hay que ser muy cautos con eso para poder hacer un análisis ideal, en un principio estaríamos hablando de esos números, pero todavía no con cierta claridad".

Cómo repercutirán los nuevos ajustes del Gobierno Nacional en la vitivinicultura.

El presidente del COVIAR hizo un balance sobre cómo fue el 2023 para el sector y qué esperan que suceda el año entrante: "Hemos perdido un año más que importante en el presente, porque no solo no hemos podido vender la cantidad que deseábamos, sino que no hemos podido desarrollar mercados por no poder hacer pagos al exterior. Cada vez que uno pierde un espacio en una góndola, recuperar la competitividad en una industria tan fuerte como la vitivinicultura, no es fácil. Esperemos tener ventajas competitivas en todo el paquete económico y que nos permita seguir trabajando con tranquilidad".

"Si no se trabaja en el resto de los impuestos que se componen dentro de nuestra actividad, seguiremos en la misma situación y en la misma ecuación, con muchas dificultades para poder competir en el exterior. Recordemos que estamos cerrando un año por arriba del 30% de caída en el mercado externo, con lo cual, por muchas complicaciones, todos estamos esperanzados en que podamos tener un 2024 con mejor performance y poder desarrollar lo que queremos todos, que es mejorar las exportaciones y que el consumo interno también se mantenga", cerró.

Escuchá la nota completa