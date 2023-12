Reunión de Gabinete: lo que dejó el primer encuentro y el pedido que le hizo Alfredo Cornejo a su equipo

Alfredo Cornejo afrontó este lunes su primer día hábil como flamante gobernador de Mendoza y regresó de forma oficial al cargo que supo ocupar entre 2015 y 2019. En pos de dar los primeros pasos tras la reestructuración que hizo en su equipo de gestión, convocó a una reunión de Gabinete con los siete ministros y dos titulares de entes autárquicos. El encuentro, según indicaron funcionarios presentes. El mandatario provincial le pidió a los titulares de cada cartera que estén "muy atentos" y que "sean muy finitos con toda la información" porque van "a tener que tomar decisiones y, para eso, necesitamos tener buena calidad de información, sobre todo respecto a los recursos".

Natalio Mema, nuevo ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial fue el encargado de transmitir lo que dejó el cónclave con el gobernador. Mema, que viene de desempeñarse como secretario de Servicios Públicos y que ahora asumió un rol mucho más abarcativo, deslizó acerca de lo que les solicitó Cornejo: "Nos pidió que estemos muy atentos y que seamos muy finitos con toda la información porque vamos a tener que tomar decisiones y, para eso, necesitamos tener buena calidad de información, sobre todo respecto a los recursos. Si bien vamos a esperar qué pasa con el Gobierno nacional, tenemos muchos trabajo para saber bien dónde está cada peso que sale del Estado provincial y que aportan los mendocinos".

Mema detalló acerca de lo ocurrido este lunes por la mañana: "El gobernador nos contó avances en su estadía en Buenos Aires. Más allá del discurso inaugural del presidente de la Nación, no se han anunciado medidas concretas. Aparentemente no van a enviar un presupuesto nuevo, que era importante para nosotros. Es una medida que esperaremos porque son trascendidos. Él (Cornejo) ha podido tener de primera mano alguna información"

Natalio Mema este lunes en Casa de Gobierno. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

A la espera de los anuncios económicos del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, comentó que "sobre Mendoza aún no hay una conversación todavía, pero sí líneas generales. Nosotros vamos a pelear para que transferencias automáticas -que dependen de leyes- y la coparticipación se mantengan. Hay provincias preocupadas por las transferencias discrecionales, pero nosotros no porque prácticamente no hemos tenido. Lógicamente, vamos a tener que trabajar muchísimo sobre la realidad que se impone. La estanflación ya existe y obviamente va a impactar en los argentinos, los mendocinos y las cuentas del Estado. Vamos a priorizar cuestiones de emergencia y ver la reconducción o envío de un nuevo presupuesto. O sea, se utilizará para el 2024 el mismo presupuesto que se usó en 2023. Ahí hay que ver cómo se reordena dentro de las primeras medidas que toma el presidenta con su primera Ley Ómnibus o el conjunto de leyes".

Y sumó: "Hay que ver en ese sentido qué impuestos quedan y cuáles afectan a las provincias. Vamos a hacer un análisis fino de cada una de las partidas para ver cómo nos reorganizamos dentro de la provincia. Tenemos la ventaja de tener nuestro presupuesto aprobado y haber podido tener una conversación seria con los gremios. Gracias a ese ventaja podemos anunciar que el aguinaldo se va a pagar, que ha estado en duda los últimos 15 días".

"Depende de las medidas del Gobierno nacional el impacto que va a tener en el Estado y en la ciudadanía. Esto quiere decir que si tenemos inflación de 20 o 30% mensual, lógicamente vamos a tener que rever muchísimas cosa (...) Llegamos con la ventaja de tener un Estado ordenado, pero no somos inmunes", aportó.

Alfredo Cornejo y Hebe Casado en la reunión de Gabinete. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

En relación a si se darán más reuniones de este tipo en las próximas horas, Mema indicó: "Va a haber muchas reuniones entre nosotros; entre el Gabinete y sus distintas áreas. También con el gobernador. Si hay que tomar una definición general, nos volveremos a juntar todos con él. Pero nosotros no necesitamos una reunión de Gabinete para conversar entre nosotros. Es una dinámica del día a día y así nos vamos a seguir manejando".

Uno de los temas que aún no ha sido definido es qué sucederá con los segundas líneas en cada ministerio. Algunos nombres han trascendido, pero resta que se oficialice cada puesto. "Vamos a tomarnos un tiempo. Hoy el Gobierno está trabajando y todas las personas que tenían firma la siguen teniendo hoy. Por lo tanto, eso no va paralizar el funcionamiento del Gobierno. Seguramente esta semana o la que viene tendremos definiciones", subrayó.

Por último, al ser consultado acerca de si Cornejo les aconsejó que no se tomaran vacaciones, Mema contestó: "Nadie va a poder tener un viaje muy largo... No va a suceder y no hablamos de vacaciones porque no fue un tema prioritario. No creo que nadie lo tenga en la cabeza hoy".

A partir de la sanción de la Ley de Ministerios, la estructura de gobierno quedó compuesta de la siguiente forma: Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial (Natalio Mema); Ministerio de Seguridad y Justicia (Mercedes Rus); Ministerio de Hacienda y Finanzas (Víctor Fayad); Ministerio de Producción (Rodolfo Vargas Arizu); Ministerio de Salud y Deportes (Rodolfo Montero); Ministerio de Energía y Ambiente (Jimena Latorre); y Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (Tadeo García Zalazar) . Los otros dos organismo son el Emetur (Gabriela Testa) y ProMendoza (Patricia Giménez).