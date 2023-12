Reproches y confesiones: la charla con Mauricio Macri y la llegada de Patricia Bullrich a Seguridad

Patricia Bullrich le dejó en claro a Mauricio Macri que no llegaba al Gabinete gracias a él, sino que el vínculo con Javier Milei es propio, y que propia será su estructura y gestión en Seguridad. También mostró que estaba dispuesta a dejar atrás la falta de apoyo en el proceso electoral. Todo eso se habló ayer a la tarde, cuando empezaron las distintas versiones sobre el futuro de Patricia Bullrich, que incluían desde la secretaría de Trabajo al mismísimo llano, pasando por Seguridad, que finalmente aceptó.

Mauricio Macri tiene hace años un vínculo oscilante con Patricia Bullrich, no soporta su autonomía. Cree que es díscola y sus formas indómitas lo incomodan. No quiere saber nada con que florezca el vínculo entre dos autónomos, como son Javier Milei y la nueva ministra de Seguridad. Macri cree que la unidad entre ambos puede ser en detrimento de su liderazgo, que necesariamente tendrá un componente de crisis para sobrevivir.

Patricia Bullrich llega con muchos fieles y algunas deserciones, Alberto Fohrig será su mano derecha en el ministerio, la acompaña hace años y es un experto formado en el exterior con doctorado y experiencia en seguridad de años anteriores. Quien no será de la partida es María Oneto, quien fuera la sombra de Patricia Bullrich los últimos años y se encargó del financiamiento de la campaña recibiendo empresarios y administrando los escasos fondos que tuvo el espacio hasta ganada la interna a Horacio Rodríguez Larreta.

Triunfo. Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

La charla de Macri y Bullrich se dio ayer a media mañana, pero habían hablado a la noche y la decisión estaba tomada, el expresidente sabía que Milei la había elegido. La pondera en privado de siempre y la relación con Bullrich es muy superior a la que mantiene con el candidato a vice de Boca Juniors, con quien tiene diferencias bastante más importantes de las que se suele saber.

“Macri tiene que soltar, nunca entendió que Patricia tiene vuelo propio. Siempre le molestó eso y no la va a cambiar, y en el ministerio va a ser lo mismo, no hay espacio para acomodados, recomendados, bajadas de línea, no existe eso, la que sabe de Seguridad y se preparó durante años es Patricia, es un hecho”. La definición es de un hombre que la acompaña hace años y que estará presente en su equipo.

Tal es la falta de entendimiento, que el propio Mauricio Macri le dijo a su entorno tras la reunión que había sido muy buena. El desacople entre ambas miradas es total. Bullrich tiene entendimiento con Milei, de quien cree que hay genuinas buenas intenciones y ganas de cooperar, no piensa lo mismo del fundador del PRO.

Socios. Waldo Wolff y Bullrich, al mando de la Seguridad.

Un nuevo capítulo será la relación de Patricia Bullrich con Waldo Wolff, quien supo ser parte de los que caminaban junto a ella en política hasta que el personalismo de la ministra y la falta de definiciones separaron los senderos. Wolff apostó por Jorge Macri y ganó, Bullrich ganó la interna y perdió después. Ambos se respetan y la convivencia estará supeditada a la capacidad de entendimiento de ambos para con la situación social, que será difícil desde el minuto cero. El protocolo anti piquetes de Bullrich duerme en el cajón, mientras que Wolff aseguró que las calles no volverán a estar tomadas por cortes.

Waldo Wolff será vaso comunicante con Bullrich y Milei, dada la relación con ambos de antaño que no tenían entre sí ni con Jorge Macri, quien terminó por consolidar su Gabinete entre premios y castigos.