El intendente electo de Tunuyán reconoció qué pasará con el Festival Nacional de la Tonada

Quedan pocos días para que haya cambio de mando a nivel nacional, provincial y también municipal. En un contexto de incertidumbre ante lo que pueda pasar después de que asuma Javier Milei, los intendentes electos tienen encendida una luz de alerta.

En las últimas horas, Ricardo Mansur adelantó que el festival Rivadavia Canta al País no se realizará, como parte de un ajuste en el departamento del Este mendocino. Emir Andraos, intendente electo de Tunuyán, reveló qué pasará con el Festival Nacional de la Tonada.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Andraos llevó tranquilidad y adelantó que el tradicional festival “se hace”, aunque de seguro con importantes modificaciones.

Previamente, señaló estar “contento por el desafío” de asumir, “consolidando el equipo y los ejes de gestión, adaptándonos a este contexto de incertidumbre, pero con la certeza de que se viene un ajuste fiscal con una baja en recursos para infraestructura y para programas y servicios a los que estábamos acostumbrados”.

“Tendremos que tener la disciplina, la creatividad para poder sostener la mayor cantidad de actividades que veníamos realizando, pero entendiendo que necesitamos lineamientos de cada uno de los ministerios nacionales para ver con qué contamos”, indicó en Sonría lo Estamos Filmando.

Obra pública

“Hay que trazar una línea divisoria: por un lado hay que ver qué pasa con la obra en ejecución, que no es poca, en nuestro caso son alrededor de 3 mil millones de pesos entre asfalto, vivienda y los jardines maternales que están en construcción”, expresó.

Y añadió: “Después viene lo demás, qué va a pasar de ahora en adelante. Lo que venga para futuro, bienvenido; y si es nada, los municipios tendremos que ver cómo administramos los pocos recursos para hacer las obras fundamentales. También puede aparecer en juego la Provincia”.

“Hoy la preocupación es lo que está latente, que en nuestro caso es mucha plata”, se sinceró Andraos.

Festival de la Tonada, ¿sí o no?

“Como primera medida quiero dejar en claro que el festival hoy se hace. Pero después está el costo y va de la mano con lo que tenés pendiente de obra y de servicio. Estuvimos varias horas analizando esto, viendo que quizás Nación y Provincia no colaboren en nada, por lo tanto estamos solos”, reconoció y adelantó que serán menos días.

“Prefiero bajar días y no jerarquía. Mantener un nivel de artistas bueno y sacrificar un día. Las entradas no te dan una recaudación poderosa, no tiene un aspecto comercial directo. Se piensa como patrimonio, como cultura, como historia y hay un derrame económico en alojamiento, en comida, en consumo que entendemos queda en el departamento”, precisó.

Andraos detalló que “un festival como el del año pasado –estuvieron en el escenario Luciano Pereyra, la Sole, Abel Pintos, La Delio Valdez - este año vale 400 millones de pesos”, por lo que planea “compensar con algo de sponsoreo del ámbito privado o una mejor estrategia para las entradas para acercarnos y que no sea tan costoso para nuestros fondos municipales”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM