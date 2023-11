La particular reacción de las fans de Taylor Swift contra Javier Milei

A días del balotaje, la política argentina trasciende edades y espacios. Sergio Massa recibió un apoyo inesperado y Javier Milei fue golpeado. Se trata de las "swifties", las fans de Taylor Swift que están esperando hace 5 meses ver a su idola en el Más Monumental de River Plate. Pero en las inmediaciones del estadio no solamente se colgaron afiches de la cantante, sino que aparecieron carteles con la cara de Massa y merchandising contra el libertario.

"Swifties no vota a Milei", escribía un cartel que fue pegado en las afueras del estadio. Aunque el mensaje haya sido pegado varias veces, otras fans lograron arrancar parte de los mismos. Otro afiche que dio vuetas por el barrio de Núñez fue uno que decía "Sergio Massa - The Presidential Tour", junto a fotos del candidato. El diseño del cartel hace referencia a la estética que adoptó la cantante para llevar adelante su gira, la cual se llama "The Eras Tour".

Es común entre las fans de la cantante intercambiar pulseras conocidas como las "Friendship Bracelets" o "pulseras de la amistad", las cuales cuentan con diversas frases, que pueden ser desde títulos de canciones, frases de sus letras, entre otras cosas. Las seguidoras de Tylor Swift hicieron circular unas pulseras con la inscripción "Just Stop Milei (Simplemente pará, Milei)", y otras que decían "Milei no". "Estamos haciendo lo que Taylor hubiese hecho”, aseguraron las seguidoras.

Esta no es la primera vez que las "swifties" le hacen frente al candidato libertario. Hace unas semanas, las seguidoras publicaron un comunicado en donde decían que Milei es el "representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos". Además, apuntaron que el candidato de La Libertad Avanza "es Trump". "Siguiendo su legado (el de Taylor Swift), y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO lo vamos a votar", cierra el comunicado.

El curioso afiche en apoyo a Sergio Massa. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Otra comunidad de fans que se opusieron al candidato fueron los seguidores de la banda coreana BTS, conocidos como la BTS army. Los seguidores salieron a cruzar a la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel tras que se difundieran tuits de la candidata escritos en el 2020 en donde comparaba al nombre de la banda como si fuera una enfermedad de transmisión sexual, y se burlaba del color de pelo de algunos miembros.