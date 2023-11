Con graves acusaciones a Orozco, su excandidato renunció como funcionario

Con un extenso texto que publicó en la red social X, el excandidato a intendente de Las Heras Martín Bustos, renunció a su cargo de secretario de Obras Públicas de Daniel Orozco (La Unión Mendocina) a un mes de terminar la gestión. En el texto que tiene 7 largos párrafos, advirtió a Orozco que todo "tiene un límite" y anunció su dimisión.

En ese sentido, aseguró que la gestión "se cae a pedazos" y que se encuentra en un estado vergonzante". Además, advirtió que no hay materiales para cumplir con el matenimiento de las luminarias públicas, la higiene del departamento, y que todo toma un "rumbo caprichoso", impulsado por Orozco y su "esposa, la secretaria de Gobierno Janina Ortiz". En el texto dice claramente que "cientos de decisiones han perjudicado a los vecinos, a los empleados y empleadas y hasta algunos funcionarios han terminado con problemas legales por obedecer mandatos que se corren de las leyes de la administración pública", y además, advierte que se trata de: "algo que a mi, no me sucedera".

Bustos asegura en su carta que "no podré ser intendente (perdió en la contienda electoral contra el candidato de Cambia Mendoza Francisco LoPresti) pero al menos no entregaré una secretaría explotada de problemas causados por decisiones de preferencias insólitas externas a esta secretaría, donde se disponen de fondos exuberantes para pagar cosas que sólo intentan aumentar una figura populista y demagógica de ustede y la secretaria de Gobierno", acusó.

Con una sugerencia a Orozco, terminó el texto indicando que: "Le sugiero que se sincere con los lasherinos y con la próxima administración sobre estado real del municipio para que pueda garantizar un buen servicio municipal a futuro". En ese sentido hay que recordar que Orozco quien era intendente del oficialista Cambia Mendoza se pasó antes del cierre de listas al nuevo frente electoral La Unión Mendocina que llevaba como candidato a gobernador a Omar De Marchi y él se presentó como candidato a vicegobernador. Esta situación generó una disputa muy feroz entre ambas fuerzas con el epicentro en Las Heras.

Bustos, quien hasta ese momento era el presidente del Concejo Deliberante lasherino renunció a su cargo para reemplazar a LoPresti en Obras Públicas (que dejó la gestión para ser candidato a intendente de Cambia Mendoza junto a Alfredo Cornejo como gobernador y ambos ganaron las elecciones) e hizo campaña como intendente porque fue el elegido tanto de Orozco como de su esposa, Ortiz.

Con esta sorpresiva carta, rompe vínculos con Orozco en medio de la difícil transición que vive el departamento entre la gestión de La Unión Mendocina y Cambia Mendoza que asumirá los primeros días de diciembre al frente del departamento.

Acabo de presentar mi renuncia como Secretario de Obras y Servicios Públicos de Las Heras. Todo tiene un límite @mdanielorozco pic.twitter.com/WVAYxTsLIY — Martin Bustos (@martinbustos1) November 9, 2023