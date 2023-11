Diana Mondino aclaró su postura sobre el matrimonio igualitario y la venta de órganos: qué dijo la diputada de Javier Milei

El protagonismo que tomó Diana Mondino como vocera de La Libertad Avanza estás últimas semanas la ubicaron en el centro de la controversia a raíz de las repercusiones que tomaron algunos de sus dichos.

En ese sentido, la diputada electa salió a aclarar el paralelismo que utilizó al hablar del matrimonio igualitario, al mezclar su definición con "tener piojos".

"Estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Aclaré que además estoy de acuerdo en todas las decisiones libres de las personas. Si en un párrafo hay otra palabra (piojos), no quiere decir que uno diga esa palabra. Claro, también usé pelo teñido y otras expresiones. La persona tiene la libertad de hacer lo que quiera", contestó en diálogo por Radio Continental.

La economista también precisó sus dichos acerca de la idea del mercado de órganos y recalcó que "no hay nadie en el universo que pueda estar a favor de la venta de órganos".

"Ahí aclaré que no hay transacciones económicas, que se permite que las personas puedan tener acceso a más opciones de las que tienen hoy. Es el equivalente a un banco de sangre", expresó la legisladora y aclaró que se mantendría la estructura del Incucai como organismo de control.

"Lo que estamos diciendo es que permitimos que cuando alguien tiene una tragedia, rápidamente alguien pueda recibir esa donación sin necesidad de hacer todo un trámite", añadió.

En otro pasaje, la eventual canciller de Javier Milei también planteó que "no se cambiará" la relación que mantendrá el Gobierno con el papa Francisco y el Vaticano.

"Argentina tiene una larguísima tradición, no sólo cultural o social, sino que tenemos relación con todos los estados y muy importante el estado vaticano. Eso no se cambia, se dijo 40.000 veces que no se cambia ni se cambiará", cerró.