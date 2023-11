Walter Bento no viaja a escuchar la sentencia y aseguran que se entregará en Mendoza si es destituido

Walter Bento podría ser destituido mañana como juez federal y hubo un cambio en su estrategia, pues no estará presente en la lectura de la sentencia, pero se comprometió a "someterse a derecho" y entregarse para ser detenido si pierde los fueros.

Bento recibirá mañana la sentencia del jurado que lleva adelante el juicio político que podría terminar en su destitución. Pero el suspendido magistrado no estará en Buenos Aires. De hecho ya volvió a Mendoza, donde esperará la sentencia. Para ello, presentó un escrito ante el Jury donde pide excusarse de estar presente. En su representación estará su abogado, Mariano Fragueiro Frías.

Si Bento es destituido, como todo indica que ocurrirá, pierde automáticamente los privilegios, principalmente los fueros. Correría así la orden de detención que pesa sobre él por estar procesado por delitos graves como asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El compromiso de Bento es "entregarse" para ser detenido. De hecho, según pudo averiguar MDZ, el suspendido juez se presentaría al mediodía en Tribunales Federales para ponerse a disposición del Tribunal Oral que lo juzga. Allí podría ser detenido. Se especula conque pediría la prisión domiciliaria, pero fuentes cercanas a la defensa dijeron que en principio no lo harán. El rumor del cambio de estrategia se conoció esta mañana y MDZ pudo corroborarlo. "Cree que será destituido y no va a viajar. Y se entrega solo", informaron.

En el juicio político se evalúa si Bento incurrió en mal desempeño. Eso no tiene vinculación fáctica con los delitos de los que está acusado, aunque ambas cosas tienen vinculación. Justamente el juicio penal se desarrolla en paralelo. Esta semana no hay juicio penal y las tres juezas que encabezan el proceso no están en la provincia. La duda es cómo se ejecutaría el pedido de captura y si entrará en vigencia de manera inmediata.

El tribunal del juicio político tiene 7 integrantes. Para que Bento sea destituido son necesarios 5 votos a favor de esa moción.