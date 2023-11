Subsidios al transporte: Rodolfo Suarez confirmó que Nación enviará los fondos este miércoles

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, confirmó este martes que la Nación comenzará a enviar este miércoles el dinero correspondiente a la deuda de $7.100 del Fondo Compensador al Transporte Público. La noticia se da luego de que, en primer lugar, el mandatario se reuniera la semana anterior con el ministro de Economía Sergio Massa y que la Secretaría de Servicios públicos mantuviera un encuentro con el Ministerio de Transporte de la Nación. En tanto, Suarez se refirió a los aportes del Ejecutivo nacional para palear los estragos causados por los incendios y el viento Zonda.

"Recibimos lo que es un adelanto no reembolsable de la Nación, que son 1.200 millones. También recibimos 2 mil millones en ATN, que es un adelanto del Tesoro de la Nación y destrabamos el tema del transporte público pasajero y el subsidio, donde había alguna duda con los recorridos que se habían modificado en Mendoza y que, quizás, era una excusa que tenían para no pagar. Ya empezó a gotear. Toda esta cuestión ya está en movimiento", dijo Suarez tras participar del acto de inauguración de la nueva guardia del Hospital El Carmen.

Consultado si lo conseguido en el cónclave con Massa responde a que el ministro se encuentra haciendo campaña de cara al balotaje presidencial, el gobernador sostuvo: "En este caso, el incendio no eligió la campaña. Ocurrió en época de campaña y cada uno tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Ahora, si ustedes me preguntan: ¿si no hubiéramos estado en campaña y ocurría el incendio, hubiéramos tenido la ayuda? No lo sé. Yo creo que sí yo hubiera estado, porque realmente es una situación muy complicada que vivimos. En el tema de los subsidios de transporte, sin lugar a dudas, creo que en algún punto nos ponían traba para que el subsidio no nos llegue".

En diálogo con MDZ Radio, en el programa de Federico Lagiglia y Carolina Quiroga, el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, amplió sobre lo referido a la temática y expresó: "En la Ciudad de Buenos Aires está un equipo de la Dirección de Transporte. Ha estado el lunes y se quedará hasta mañana para para ultimar los detalles administrativos que nos están exigiendo. Pero, más allá de eso, no han dicho de palabra -todavía no tenemos ningún acto administrativo que lo avale- que mañana podríamos estar empezando a recibir una parte de lo que se debe que serían alrededor de 1.000 millones de pesos. Confío en esa palabra..."

Y agregó: "Básicamente, las trabas que ellos encontraron es información cargada por el gobierno de (Francisco) Paco Pérez en los años 2012 y 2013, que habían hecho algunas cargas con errores en base a las licitaciones que se hicieron en aquel momento en lo que se denomina media y larga distancia respecto a una serie de recorridos. En la norma actual no entrarían dentro de los subsidios y en aquel entonces se los aceptaron así. La realidad es que esa no es una situación que haya cambiado entre febrero y marzo de este año, que fue cuando se acaba de recibir los subsidios y es una información que nosotros queremos dejar en claro. Hemos estado buscando la documentación de aquella época. No hay mucha porque la gran mayoría de las resoluciones eran en papel. No hay un registro digital. Hemos encontrado varias, aunque en alguna vamos a tener algunas dificultades. En aquella gestión se fueron incendiando algunos expedientes, por lo tanto, no sabemos no sabemos si en ese incendio puede haber habido parte de esa documentación que nos están requiriendo. En general nos hemos puesto de acuerdo en en la documentación a presentar".

"Nosotros hemos hecho ya desde febrero 25 presentaciones y dos más esta semana porque lo que no teníamos era la información de qué es lo que -según ellos- faltaba para poder cobrar. Bueno, finalmente ahora pudimos saber qué era: documentación referida a recorridos cargados en aquella época que exceden la cantidad de kilómetros que tiene definido Nación dentro de su normativa para acompañar con subsidio. Se está terminando de resolver para darle un un cierre definitivo a lo que originó este este conflicto que se trata de documentación antigua", dijo Mema.