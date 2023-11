Qué hay detrás del encuentro entre Sergio Massa y Rodolfo Suarez a pocos días del balotaje

Sergio Massa llegó a Mendoza dos semanas antes de unas elecciones que son "mano a mano", en una provincia opositora y en plan de cosecha de adhesiones extra peronistas. Por eso su ingreso a Casa de Gobierno para reunirse con Rodolfo Suarez podría sugerir alguna connotación política. Pero rápidamente desde el Ejecutivo desactivan esa especulación y, aseguran, el encuentro fue netamente pragmático: que Massa oficie de Ministro de Economía y comprometa fondos para Mendoza, muchos de ellos atrasados. El candidato de Unión por la Patria se llevó de trofeo la fría foto en el despacho del gobernador radical. Dos fotos en realidad, una distante y otra sonriente y con abrazo incluido.

En el oficialismo mendocino le bajan el precio al encuentro. Massa y Suarez no tienen mala relación y hasta supieron cruzarse mensajes de "buenos augurios" cada vez que uno y otro tomó alguna responsabilidad. El último, cuando Massa asumió como ministro de Economía. "No hay nada político", repiten alrededor de Cambia Mendoza, alianza que hoy tiene una posición neutral en general frente al balotaje pero que contiene en sus entrañas a neo massistas y adherentes a Milei. Alfredo Cornejo, gobernador electo, estuvo voluntariamente ajeno a lo que pasa entre el gobierno de la provincia y la Nación para evitar las confusiones de roles que se dan con el candidato a Presidente.

Sergio Massa y Rodolfo Suarez en Casa de Gobierno. Foto: Gobierno de Mendoza.????

Detrás de la explicación para despejar que haya una relación política con la visita de Massa hay una anomalía institucional que ya se hizo carne: no hay aportes de recursos nacionales sin intento de capitalización política. Es decir, al menos por la interpretación que hacen desde el Gobierno de Mendoza, para que lleguen los recursos, tiene que haber visita o anuncio del funcionario. Esa anomalía está dada de hecho por la concentración de recursos en manos de la Nación y potenciada desde 2003 con una profundización de esa concentración.

Massa confirmó que la Nación transferirá recursos a la provincia para enfrentar las consecuencias del zonda y los incendios del fin de semana pasado. Esa ayuda sería de 3500 millones de pesos. Los incendios afectaron a la flora nativa, al pedemonte mendocino, en más de 5 mil hectáreas. También se quemaron casas y hasta se destruyeron los elementos de los bomberos voluntarios. También estuvo con Suarez el ministro del Interior Wado de Pedro, el real dueño de la "caja" para asistencia en emergencias a través de los ATN.

El Massa candidato también anunció la solución de otro conflicto que es de una repartición que no le compete. Se trata de los fondos adeudados por la Nación para subsidiar una parte del sistema de Transporte. En las últimas semanas hubo denuncias cruzadas porque durante 2023 Mendoza no recibió esos fondos. La presión crecía, pues las empresas concesionarias no tenían en sus arcas todos los fondos que le correspondían. Mendoza tiene un servicio de transporte que funciona, a un costo altísimo para las arcas provinciales. Incluso los paros que hubo en otras provincias no afectaron a la Provincia. Hasta el mes de agosto, la deuda era de 5.300 millones de pesos. Actualizada llega a los 7100 millones e pesos. Es algo más del costo de un mes completo del sistema de transporte de Mendoza.

Massa pasó factura luego: aprovechó la resolución del conflicto para redundar sobre uno de los ejes de su campaña; por el costo que tendría la quita de subsidios que propone Javier Milei. Allí el candidato tuvo un error: sugirió que si se eliminan los subsidios nacionales, el precio del boleto en Mendoza sería del doble. En realidad la Nación solo aporta un 10% del costo del boleto. El resto es subsidiado por los contribuyentes a través del subsidio provincial y por los usuarios con el pago del boleto. La ecuación es opuesta a lo que ocurre en el AMBA, donde la Nación sí subsidia gran parte del costo del boleto. Algo similar ocurre con otro de los servicios sobre los que advirtió Massa, aunque en una proporción mucho menor,

Postales

Mendoza tuvo en 2023 un recorrido electoral diverso. Tan diverso, que en las tres instancias que se celebraron, hubo resultados distintos: el peronismo ganó las municipales desdobladas, Cambia Mendoza las provinciales y Javier Milei las nacionales. Sergio Massa arrancó muy de atrás, pero en las elecciones generales tuvo un repunte importante.

Para el balotaje, la provincia no tendría una relevancia decisiva, pues hay quienes suponen que Javier Milei podría crecer con el apoyo de un sector de Cambia Mendoza (liderado por el Pro). Igual Massa vino con su idea fuerza de la "unidad nacional". La semana que viene será el turno de Javier Milei, que no visitaba Mendoza desde antes de las PASO.

Massa unió al peronismo mendocino detrás suyo, lo que no implica que haya en ese partido unidad. Cambia Mendoza quedó offside del balotaje porque se había jugado a pleno por Patricia Bullrich. Como frente se manifestaron imparciales, aunque muchos de manera individual sí se volcaron a favor de uno y otro. La vía "blanda" para apoyar a Milei, por ejemplo, es la ayuda para fiscalizar.

Por eso Massa no tenía mucho riesgo en su visita, más que tratar de impulsar a su propia militancia. Y es lo que hizo, además de llevarse un par de postales extra.