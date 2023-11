El motivo por el que Jorge Difonso apoya a Sergio Massa y no a Javier Milei

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, pisará suelo mendocino este viernes. La visita es con miras al próximo 19 de noviembre, día en que se realizará el balotaje contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. El actual ministro de Economía formará parte de la presentación del "Programa Integral de Ciudades Seguras", de la mano del intendente reelecto de Maipú, Matías Stevanato.

Jorge Difonso, legislador electo y exintendente de San Carlos, habló con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió a la visita del mandatario a la provincia. En el marco del evento de presentación en el que participará Sergio Massa, opinó que "me parece muy importante poner el foco en la situación de seguridad y un esquema de fortalecimiento por parte de Nación a todos los municipios para enfrentar el tema de la inseguridad. Esta posibilidad de acceder a convenios concretos de refuerzo del sistema de cámaras, movilidad, tecnología, para ponerla a disposición del tema de la seguridad en todos los municipios, me parece que es muy importante y en este punto es donde va a ser el eje central de la reunión".

"Me parece que la agenda que ha planteado Sergio Massa es una agenda de unidad nacional hacia el futuro. Hay una intención concreta de eliminar la grieta, de trabajar convocando a distintos sectores, no sólo políticos, sino empresariales, industriales y sindicales. Creo que se tiene que generar un clima de armonía en la Argentina para poder enfrentar los problemas que está transitando y, en el marco de la discusión permanente, esto va a ser imposible. El camino que plantea él es claramente el de armonizar y sentar a todos los actores en la mesa para solucionar los problemas, a través de un gobierno de unidad nacional", argumentó explicando los ejes de la visita del candidato oficialista.

En referencia a cómo ve a los votantes mendocinos de cara al balotaje, expresó: "Hubo una secuencia desde lo que pasó en las PASO, a la general, y actualmente. Creo que en las PASO la ciudadanía se expresó con enojo a través de la candidatura de Javier Milei. Cuando fueron pasando las semanas, surgieron claras inconsistencias por parte de Javier Milei, en donde además de algunas contradicciones, surgieron algunos postulados que realmente han hecho dudar a ese votante respecto de la venta de órganos y de armas. Después también están las contradicciones con el balotaje en el acuerdo que hace con Bullrich, a quien acusaba de poner bombas en los jardines y hoy pasó a ofrecerle el Ministerio de Seguridad, realmente me parece que una contradicción muy fuerte".

Sergio Massa visitará Mendoza con miras al balotaje.

Y agregó que "lo mismo pasa del lado del PRO, que planteaba que Milei era Massa, pero resulta que ahora es el salvador de la Argentina. Estas inconsistencias y contradicciones, creo que muestran que no está claro cuál es el planteo que tiene. Primero hablaba de dolarización, ahora no, hablaba de eliminar el Banco Central, y ahora por la postura de Macri dice que no. Es decir, creo que los argentinos necesitamos primero tener una mesa de diálogo bien plural, que exprese a todos los sectores y resolver los problemas en armonía y no en conflicto, pero sí con una postura clara".

El próximo mandato de la provincia de Mendoza, de la mano de Alfredo Cornejo, será opositor a cualquiera de los dos candidatos que resulte electo. Difonso sostuvo que "Mendoza tiene que tener una agenda de vínculo y de armonía con la Nación para solucionar problemas, conseguir obras, destrabar Portezuelo, y para tener un montón de otras alternativas. Creo que una relación constructiva y aceitada puede ser mucho más positiva para la provincia que el conflicto permanente. En esa línea, está Sergio Massa tratando de convocar para trabajar en conjunto".

Y concluyó, refiriéndose a la postura que tomará el Gobierno Nacional respecto a las consecuencias que dejó el viento Zonda en Mendoza: "Hay tratativas entre provincia, municipios afectados y Nación por el tema de los incendios y sé que se está trabajando al respecto. Creo que sería, en lo personal, saludable a los efectos de abordar un tema muy grave como fue la situación de los incendios. Dependerá de la provincia si se acepta, pero estoy seguro que Nación está trabajando para ayudar a los municipios de la provincia con fondos para intentar reparar los daños".

Escuchá la nota completa: