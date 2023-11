De Néstor a Sergio: la historia se repite, el final, no lo creo

Será que el estallido social del 2001 se asemeja a la crisis política y económica del 2023. Será que Fernando De la Rúa le agradece a Alberto Fernández arrebatarle el puesto del peor presidente de la vuelta de la democracia. Será que el plan de dolarización que Carlos Menem le propuso a Fernando de la Rua en diciembre de 2001 es el mismo que propone Javier Milei.

Lo que podemos dar por cierto y no pasarlo como un bucle, es que Jorge Bergoglio en el 2001 era el arzobispo de Buenos Aires y hoy es el Papa Francisco. Lo cierto es que la relación con la Iglesia no cambia desde aquel entonces. También, la fallida postulación de Juan Manuel de la Sota por parte de Eduardo Duhalde hubiese sido un factor importante para diseminar votos con Néstor Kirchner y darle a un López Murphy más músculo en aquella elección, no lo sabemos, pero imagino que si.

También lo que es un acto no tan fallido, pero si muy misterioso es un Mauricio Macri que no participo en aquella elección de 2003 como tampoco lo hizo en el 2023. ¿Será que hubiese kirchnerismo? Como lo recita Carlos Pagni: El país le debe a Macri el

kirchnerismo, una por omisión en el 2003 y otra por acción en el 2019. Nos damos cuenta, como sociedad, que estamos frente a un bucle político. Un bucle político como una historia que cierra en si misma. Lo bueno es que un bucle, de vez en cuando, no

tiene el mismo final. Por ello, los que analizamos la política contemporánea, entendemos que la historia política, social y económica de los próximos 8 años no será la misma de la que aconteció en aquellos años kirchneristas.

Los Kirchner surgidos de un proyecto político de Eduardo Duhalde y los Massa surgidos de una Ucede que hoy día, no queda nada. Polos opuestos que, en este caso, no se atraen en nada. Desde un desmesurado crecimiento del gasto público y un desmán de consumo que se financió con una emisión galopante, hasta el cierre de todo tipo de exportaciones y el incremento de la pobreza en virtud de su proyecto político, el matrimonio kirchnerista hizo e la Argentina una isla solitaria y empobrecida.

Tanto Néstor como Cristina Kirchner, en sus dos períodos, fueron responsables de una expansión del gasto por encima de la inflación. Así todo, el gasto público se convirtió en la punta de lanza de la economía argentina. Creyeron que inyectar dinero con emisión y que a consecuencia que haya más consumo, la economía se estabiliza. Acaso no entendieron que así no se estabiliza la economía, acaso no dieron cuenta que la inversión es el factor económico que hace que una economía crezca. Pensaron que subir artificialmente su poder adquisitivo y que lo gasten en otras cosas, eso pasó. O, pero, dar jubilaciones sin sustento fiscal y aumentar el ingreso a los jubilados por decreto; todo era una fiesta.

Pasados 20 años, en la actualidad sobrellevamos la economía argentina como la reina de la prohibición a todo, la asfixia regulatoria, la inflación desmesurada y la destrucción del peso, el sector privado en pausa, sin políticas de empleo y los indicadores sociales completamente deteriorados y una pobreza mayor al 50% de la población. Por mucho menos, Fernando de la Rúa fue inyectado de la Casa Rosada. Pero, a la postre, el kirchnerismo se sigue aferrando a las excusas de Mauricio Macri, la pandemia, la guerra o lo que pueda.

¿Hoy la historia se repite? De Néstor a Sergio. Una parte de la historia está escrita y fue infausta de donde la mires con consecuencias futuras que sufrimos y sufriremos. Por la otra parte, que estará por venir, analizamos y captamos un Sergio Massa, de formación liberal, de desarrollo peronista y de pensamiento conservador, la antítesis del kirchnerismo que, por fin, llegará a su fin.

Será el fin del imperio del populismo de Estado, un experimento que solo funciona con platita y asistencia discrecional.

El mentor de la frase la “ancha avenida del medio”, sin distinción de ideologías, pero con corazón menemista, aquel muchacho que compartió años de trabajo con el sindicalista Luis Barrionuevo en el partido de San Martín, y lideró el partido de Tigre, y que hoy maneja los túneles y el poder político como nadie, se asienta para una Argentina de trabajo y crecimiento. Juan Pablo Chiesa.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

