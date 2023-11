Primera pelea: Javier Milei y Victoria Villarruel, sin diálogo por una reunión secreta descubierta

Mauricio Macri lo hizo una vez más, no es una forma nueva, pero para los que van llegando a la política, puede ser grave o letal, dependiendo de su capacidad de recuperación. Victoria Villaruel debió enfrentar la furia presidencial de Javier Milei, quien decidió correrla de la toma de decisiones desde octubre, cuando lograron el 30 por ciento de los votos y empezó a configurarse en poder del libertario de cara al balotaje, ya sin Patricia Bullrich en el medio.

El debate de vicepresidentes con Agustín Rossi, el reconocimiento y recorrida de Victoria Villaruel con reuniones y charlas con personal de las fuerzas de seguridad y la Policía, son algunos de los ingredientes que catalizaron el malestar en el clima de La Libertad Avanza, apenas pasada la elección de octubre. Javier Milei decidió entonces empoderar a Patricia Bullrich a pesar de que no era parte de los pedidos de Mauricio Macri, y le ofreció el ministerio de Seguridad sin conocimiento general.

Gira. Caputo y Posse confirmados en el gabinete durante el viaje de Javier Milei a EEUU.

“Vicky levantó mucho el perfil y es dura en serio, está formada, sabe que el Gabinete por ahora es flojo y le puso los puntos claros. Si no tiene lugar, empezará a construir con Guillermo Montenegro desde su espacio propio, no va a ser una vice de decorado”. La definición sale del riñón del poder liberal. Habla una persona que trató a diario con Karina y Javier Milei durante los últimos dos años y que todavía no tiene lugar en el próximo equipo de Gobierno.

Macri inmediatamente le pidió una reunión a Victoria Villaruel y esta aceptó, pero sin que sepa Javier Milei. Obviamente, en la reunión la vice, que todavía no había ganado el balotaje, empezaba a gestionar relaciones y vínculos por fuera del esquema de Javier y Karina Milei. Algo que no gustó mucho en la jefatura de campaña. Las charlas con la Policía, reuniones con familiares de muertos durante la década del setenta a manos de la guerrilla, temas que Villaruel domina e investiga hace casi veinte años, la posicionaron y expusieron mejorando su imagen en la composición votante del espacio de cara a la segunda vuelta.

Desembarco. Victoria Villarruel saliendo del Senado.

Macri se encargó de que Milei se entere de la reunión y enfurezca. Fue la contrapartida del intento del economista de premiar a Patricia Bullrich sin consensuar con Macri. Algo que cayó mal en el expresidente y se lo hizo saber. A partir de ahí, la dirección de Milei fue desligar a su vice de los últimos actos de campaña. De hecho, el candidato tiene un último posteo con Villarruel el 23 de agosto, siendo su fuerte para comunicar su campaña las redes sociales.

Javier Milei tomó la reunión como el epitafio de su relación con Villarruel, y su nivel de persecución por una potencial traición aumentó exponencialmente. Prefirió armar el gabinete con Macri y a medida que fueron pasando las semanas, basándose en su criterio y el de Guillermo Francos, tal vez el hombre más poderoso del Gabinete, mucho más que Nicolás Posse, el coordinador.

Francos ya eligió, Florencio Randazzo será quien presida la cámara baja, responderá directamente en Diputados a los pedidos del ministro del Interior, quien lo eligió estando en el llano y a quien le deberá fidelidad. La misma suerte correrá Daniel Scioli, quien estaba fuera del esquema de poder y fue el propio Francos quien lo rescató para evitar ruidos que puedan entorpecer al nuevo Gobierno.

Interior. Guillermo Francos, nuevo ministro del Interior.

Victoria Villarruel armaba junto al experto Guillermo Montenegro, quien iba a ser ministro de Seguridad hasta que comenzó la hostilidad interna. Ahora la próxima “víctima”, dicen, es Sandra Pettovello, quien deberá enfrentarse con las “técnicas”, es decir, quienes creen que el sayo quedó grande para la coaching ontológica que tendrá que timonear Capital Humano.

La configuración de las consecuencias de la pelea Milei y Villarruel es difícil de dimensionar. El economista cree que fue traicionado y no es fácil revertir ese sentimiento en su lógica. El equipo por ahora recién empieza a conformarse con la llegada de Luis Caputo, con la única misión de lograr el paulatino desarme de la llamada “bomba de Leliqs” y timonear la lenta baja de la inflación.