En medio del recambio, hay tensión en Concejos Deliberantes mendocinos

Momentos de tensión se viven en los Concejos Deliberantes de Mendoza a medida que se producen los recambios de ediles, tras los resultados de las elecciones provinciales del 24 de septiembre. El primer caso se dio en Guaymallén, que renovó autoridades este martes, y el segundo en General Alvear, donde La Unión Mendocina se fracturó a días de la asunción.

En Guaymallén ocurrió que desde La Unión Mendocina, espacio comandado a nivel provincial por Omar De Marchi, manifestaron sus quejas luego de que el esquema de autoridades no los tuviera en cuenta como primera minoría, un aspecto habitual en todos los departamentos. La Presidencia del cuerpo quedó en manos de la radical Verónica -quien es nuera del intendente saliente, Marcelino Iglesias- y tanto la vicepresidencia primera como la segunda no recayó en el demarchismo.

Esto provocó enojo en la dirigencia de LUM. Gabriel Pradines, senador provincial y excandidato a intendente por el espacio, se quejó al respecto y pidió que "se cumplan los usos y costumbres democráticos que se han respeto estos 40 años. Presidencia es del oficialismo, vice 1º de la primera minoría y vice 2º segunda minoría. No me imagino a radicales haciendo lo contrario", ironizó.

Concretamente, la Vicepresidencia primera será ejercida por Jonathan Mazuel, y la segunda por Pedro Bastias, del Partido Verde. A partir de ahora, el Concejo está compuesto por: Verónica Cancela, Ezequiel Genovese, Cristina Vargas, Matías Fernández, Johnatan Mazuela, Juana Allende, Florencia Triviño y Miqueas Burgoa (Cambia Mendoza); Exequiel Morales y Sonia Sedano (La Unión Mendocina); José Pozzoli (Frente Elegí); y Pedro Bastias (Partido Verde).

En el Sur provincial también se dio una situación particular. Precisamente, en General Alvear. Allí, La Unión Mendocina obtuvo dos concejales en los últimos comicios: Mirta Martínez y Néstor Ortega. No obstante, Martínez despegó del demarchismo y armará su propio bloque denominado "Libertad y Progreso".

Esto generó enojo en Javier López, quien fue candidato a intendente por el demarchismo. "No esperábamos este tipo de decisión. Para nosotros es una traición. Jamás pensamos que iba a pasar esto. Si ella consideró que nuestro grupo no era lo que esperaba, lo tendría que haber hecho es decir que no sentía cómoda y bajarse. Eso hace una persona de bien y no usar la estructura partidaria para llegar al puesto llegó y después decir que no está de acuerdo. Eso quiere decir que es una mala persona porque rompe el contrato electoral", dijo en una entrevista a TVA General Alvear

Y sumó: "Nosotros vamos a seguir trabajando porque somos conscientes de que hicimos las cosas bien. Ella viene del sector de Massa y de Unión Popular con Jorge Difonso. La doctrina es totalmente distinta a la de los libertarios. Entonces, esto es un gran negociado y seguramente han hecho un arreglo con el gobierno actual. Es una traición a la sociedad".

Omar De Marchi junto a sus dirigentes de General Alvear durante la campaña.

En la Ciudad de Mendoza se dio una situación contraria, El concejal Lucas Carosio, hoy con el demarchismo, se despegó de Cambia Mendoza, espacio por el cual ingresó al Concejo Deliberante en las elecciones de 2021. Si bien tendrá su propio bloque PRO, trabajará juntó a Gustavo Gutiérrez -electo recientemente como edil y miembro de la Coalición Cívica- en un interbloque de La Unión Mendocina.