La novela por la Intendencia de Pinamar tiene un nuevo capítulo

La novela para saber quién se sentará en el sillón de la municipalidad de Pinamar tiene, desde hoy, un nuevo capítulo, cuando el intendente saliente, Martín Yeza, ya había empezado la sucesión con Juan Ibarguren -hasta el 10 de diciembre es el secretario de Turismo pinamarense-. La Cámara Nacional Electoral hizo lugar al reclamo del candidato de Unión por la Patria, el Camporista Gregorio Estanga, y ordenó la apertura de 15 urnas, por lo que se deberá esperar el recuento de esas urnas para saber quién es el próximo intendente de Pinamar, gobernado desde el 2015 por Juntos por el Cambio.

El 8 de noviembre la Junta Electoral determinó, tras no hacer lugar al pedido de apertura de urnas por parte de los apoderados de Unión por la Patria, basándose, entre otras cosas, en que la apertura de urnas “por tendencia” carecen de fundamentos; dio por terminado el escrutinio definitivo para el municipio de Pinamar determinando que el candidato de Juntos por el Cambio, Juan Ibarguren, ganó la elección a intendente por 19 votos.

Los magistrados que integran la Junta Electoral Nacional con competencia en la provincia de Buenos Aires.

Dicha resolución no fue aceptada por el candidato Gregorio Estanga y los apoderados de Unión por la Patria que apelaron la medida ante la máxima autoridad electoral de la Nación argumentando irregularidades en la confección de las actas el día de la elección. Estanga afirmó: “Hay que ver la diferencia de votos reales en la apertura de urnas. Sabemos que es una certeza que hubo irregularidades y que tenemos más votos que no fueron llevados al pizarrón y al acta en el día de las elecciones”.

Por lo que este jueves, en fallo dividido 2 a 1, la Cámara Nacional Electoral resolvió ordenar la apertura de las 15 urnas cuestionadas. En el fallo los jueces del tribunal electoral Santiago Corcuera y Daniel Bejas, remarcan que concedieron el pedido de Unión por la Patria, dada “la exigua diferencia de votos entre las agrupaciones”, señalando que “está en juego la atribución del cargo ejecutivo de la localidad de Pinamar”.

Por su parte, el magistrado Alberto Dalla Vía votó en contra argumentando que el planteo de los apoderados de Unión por la Patria de abrir las urnas “por tendencia” no es una justificación. "Tal planteo, no solo resulta inadmisible a los fines pretendidos por su carácter genérico, sino que demuestra la inexistencia de los evidentes errores de hecho qué tendría la documentación de las mesas cuya apertura se intenta”.

Por esta razón, el fallo del máximo tribunal electoral determinó que "corresponde revocar en este punto la decisión apelada y hacer saber a la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires que deberá proceder a la apertura de urnas y recuento de votos -de conformidad con lo previsto por el artículo 118 del Código Electoral Nacional- en las mesas N° 1, 5, 11, 13, 17, 18, 30, 32,45, 53, 57, 62, 72, 75 y 88 que fueran solicitadas por los recurrentes".

La apertura de las 15 urnas, según confirmaron a MDZ, se realizará este viernes a primera hora de la tarde en la sede de los tribunales federales de La Plata.

Altas fuentes del gobierno municipal de Pinamar en diálogo con MDZ, calificaron al fallo de la Cámara Nacional Electoral como “una chanchada”, afirmando que el ejecutivo municipal tomó la decisión de no dilatar el proceso: “Terminen con esta telenovela, si quieren hacer una chanchada háganla ya y bánquensela”.

“La Cámara Nacional Electoral deja abierta una puerta peligrosa, que es que cada vez que haya una elección reñida se va a pedir abrir el 20% de las urnas por el argumento de la tendencia, y ver qué onda". Y agregó: "En las mesas cuestionadas no hay problemas en los certificados, no hay falta de firmas, no hay problemas con las autoridades de mesa. No hay ninguna denuncia, es solo por tendencia. Están apelando a buscar el error humano y eso es algo que deslegitima el proceso electoral. Y es la misma Cámara Electoral que hasta la semana pasada pedía por favor que no deslegitimaran el proceso”, afirmó la fuente consultada. Juan Ibarguren, intendente electo de Pinamar por Juntos por el Cambio

Asimismo, dijo: “Acá hay una clara intencionalidad de Kicillof de quedarse con Pinamar como lo hizo con La Plata. Tanto Kicillof como Wado de Pedro jugaron muy fuerte para robarnos el municipio”. Y añadió: "Esto es un mal antecedente hacia adelante, que con unos distritos políticamente ocurre una cosa y con otros otra”.

Y remarcó: "Para que se dimensione, ordenaron que se abra exactamente el 19% de las mesas totales, en Pinamar entre nativos y extranjeros son 100 mesas. Por lo que la Junta Electoral abrió 4 mesas y ahora la Cámara determinó la apertura de las otras 15, es algo inédito“.

La pregunta que queda en el aire es, ante este fallo de la Cámara Nacional Electoral, ¿qué hará ahora el intendente platense Julio Garro? ¿Podrá apelar a la instancia superior la resolución de la Junta Electoral Nacional con competencia en la provincia de Buenos Aires que no permitió la apertura de las 200 urnas pedidas por el intendente platense argumentando cambios en la tendencia?