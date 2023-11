Los funcionarios massistas se negaron a declarar, pero preocupa la aparición de nuevos "Chocolate"

La Cámara de Apelaciones, que tenía en su poder el expediente relacionado con el escándalo del fraude con las tarjetas de débito, confirmó todo lo dictaminado por el Juez Guillermo Atencio en la recopilación y análisis de las pruebas aportadas por la fiscal instructora Betina Lacki. Se encuentran en la mira por la asociación ilícita Julio "Chocolate" Rigau, Claudio y Facundo Albini y unos quince dueños de plásticos pertenecientes a los dueños de medio centenar de contratos autorizados por las autoridades bonaerenses.

Atencio tuvo, inclusive, algunas discrepancias directas con la encargada de investigar el caso abierto en la noche del 9 de septiembre pasado, cuando "Chocolate" fue encontrado in fraganti retirando dinero de los cajeros automáticos del Banco Provincia Sucursal Plaza San Martín. La primera fue en que para el magistrado, los supuestos propietarios de los plásticos no tenían conocimiento de la gravedad del fraude que se realizaba con las tarjetas que le habían dado para su utilización a Rigau, a cambio de que este les diera un porcentaje mínimo de los $580.000 que supuestamente les pertenecía, más la posibilidad de contar con la cobertura médica y el aporte jubilatorio.

Los "contratados" no cumplían funciones, prestaban sus nombres y las tarjetas a modo de "gauchada" al puntero del Frente Renovador platense, quien luego entregaba la recaudación, a cambio de un pago de $200.000 pesos por todo este trabajo, a Facundo Albini, quien podía acceder a todo este sistema en virtud de que su padre, Claudio, era el jefe de personal de la Cámara. La fiscal Lacki había pedido la detención del mayor de los Albini como jefe de la Asociación ilícita, algo que no ratificó el juez, que lo imputó, finalmente, como otro más de la banda.

Los jueces Fernando Mateo, Miriam Ermilli y Ernesto Ferreyra, de la Sala III, ratificaron todas las investigaciones y decisiones del juez que conduce la causa por la que sufre el esquema político de la legislatura provincial, ya que existiría semiplena prueba de que los tres detenidos y acusados no se quedaban con el dinero en su totalidad, sino que era entregado a diputados provinciales que aprobaban todo este mecanismo de manera directa, ya sea con la firma o aceptando el mecanismo.

En la "Casa", nadie se realiza en soledad. Las firmas son compartidas y cruzadas.

Según trascendió, Claudio y Facundo Albini, se negaron a declarar ante la fiscalía, pero sí estarían dispuestos a contarle al juez Atencio cómo son los manejos turbios de semejante recaudación, iniciada, presuntamente, hace dos años, y cómo este episodio que está siendo investigado no es el único método de recaudación clandestina, ya que en la Cámara subsistirían "otros chocolates".

Tanto es así que llamativamente, y a dos meses de desatado el bochornoso espectáculo en la Cámara, en el Concejo Deliberante de La Plata, nadie ha preguntado nada sobre la situación de Albini, reelecto concejal en octubre pasado. Ni siquiera los concejales del PRO ni del radicalismo, que parecería que no le afectara que un colega suyo esté considerado un delincuente. No hubo un pedido de informes y mucho menos una solicitud de licencia o que se lo aparte del cuerpo. La corporación política aquí también juega a pleno. Todos fingen demencia y hacen como que no saben de qué se trata.