Una diputada de Javier Milei apuntó al peronismo por las pintadas en la UNCuyo

Durante la sesión de la Cámara de Diputados de Mendoza de este miércoles se produjo un tenso cruce entre legisladores por las violentas pintadas realizadas el pasado jueves en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El cuerpo votó una declaración de repudio a los hechos de vandalismo, pero una diputada identificada con el presidente electo Javier Milei planteó sospechas sobre los responsables y apuntó directamente al massismo.

Se trató de la última reunión de la Cámara Baja antes del recambio de bancas legislativas, la cual tendrá lugar este jueves cuando se produzca la jura de los diputados electos en los últimos comicios provinciales.

En la sesión se trató una propuesta de repudio a las pintadas violentas y amenazantes en las paredes de la casa de altos estudios las cuales expresaban frases como “Milei 2023! Zurdos de mierda!”; “Antro marxista”; y “Chau parásitos, progres y feminazis!”; entre otras.

Durante el debate de la iniciativa, la diputada provincial del Partido Demócrata (PD) y diputada nacional electa por La Libertad Avanza, Mercedes Llano, manifestó que adhería al articulado del proyecto que plantea el repudio, pero no a la fundamentación del mismo, en la que se atribuía una responsabilidad a grupos libertarios.

“Desde nuestro partido y espacio político adherimos al repudio de los actos de violencia e intolerancia perpetrados por grupos anónimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Son absolutamente contrarios al principio de no violencia y a la defensa de los derechos individuales propios de nuestro ideario liberal”, manifestó la dirigente demócrata, quien es egresada y docente de esa casa de altos estudios.

Hizo hincapié en que estos hechos “dañan nuestra democracia” y los comparó con las pintadas que aparecieron días atrás en la sede del Partido Demócrata, previo a la visita de Milei a la provincia en campaña.

“Esperamos que la Justicia actúe y encuentre y sancione a los culpables, pese a disponer de pocos elementos de prueba, ante la inexistencia de cámaras en al UNCuyo. No adherimos a los fundamentos que atribuyen este lamentable y cuestionado episodio a grupos y fuerzas libertarias. Si bien no descartamos que pueda tratarse de un hecho impulsado por un inadaptado e intolerante, creemos que también podría tratarse de un hecho impulsado por el propio massismo, por grupos asociados al candidato presidencial Sergio Massa”, expresó la dirigente gansa apuntando directamente al peronismo por lo sucedido.

Explicó que uno de las razones para sostener este planteo es que “el día anterior presentamos junto a Armando Magistretti, Pedro García Espetxe y Jorge Santilli una denuncia penal contra Sergio Massa por las violaciones al Código Electoral durante su visita a la provincia de Mendoza. Lo interpretamos como una represalia en particular a mi persona porque lo han perpetrado en la Facultad de Ciencias Políticas, institución en la que yo enseño y doy clases y que jamás se me ocurriría hacerle ningún tipo de daño”.

En tanto, deslizó que tanto las pintadas de la UNCuyo como las de la sede del PD tendrían la misma caligrafía, por lo que podrían tratarse del mismo responsable. “Tenemos indicios para pensar que puede tratarse de estos grupos y por eso estamos en vía de análisis comparativos caligráficos porque las pintadas perpetradas en nuestra institución presentan muchas similitudes con aquellas que aparecieron al otro día de la denuncia en la Facultad de Ciencias Políticas”, denunció.

Asimismo, planteó que “se produce en medio de una campaña del miedo pergeñada por el massismo y todo su equipo, campaña del miedo que la ciudadanía repudió con su voto el pasado domingo”.

Estas denuncias fueron replicadas por el presidente del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez, quien destacó que “nosotros repudiamos todo acto de violencia” y sostuvo que “aquellos que la sociedad los votó para que conduzcan los destinos del país deberían ser un poco más criteriosos y bajar el nivel de gritos y el nivel de violencia”.

“Eso ya está en manos de la Jusiticia, pero no vamos a aceptar que de manera abierta se nos acuse de algo en lo que no tenemos absolutamente nada que ver. Ya terminaron las elecciones y la campaña electoral. Creo que tenemos que terminar con ese tipo de discursos que no sirven para nada y hay que abrir los brazos y contener a la ciudadanía argentina y no solamente a los que votaron a una fórmula electoral”, expresó el legislador peronista.

A su vez, Gustavo Cairo, diputado del PRO e integrante de La Unión Mendocina, adhirió a las sospechas expresadas por Llano y dijo que “cualquier acto de vandalismo, tanto las pintadas en la profanación con pintadas de la sede del PD, como también lo de la universidad. Pero curiosamente era la misma letra. Salvo que haya una escuela de caligrafía que enseñe exactamente la misma letra para hacer las distintas pintadas, creo que ahí hay una conexión y espero que la Justicia la determine”.