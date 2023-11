China lanzó una dura advertencia a Javier Milei

China advirtió en la mañana de este martes que sería un “grave error” si la Argentina corta relaciones con Beijing cuando comience el mandato de Javier Milei como presidente. Las declaraciones se dan luego de que el libertario prometa durante toda la campaña que iba a finalizar los lazos con el país asiático y con Rusia, por ejemplo, por tener regímenes comunistas.

La advertencia fue dada por Mao Ning, la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores de China, frente a la prensa internacional y distintos medios chinos. Durante toda la campaña, Milei expresó su intención de que, si llegaba a ser presidente, no haría "pactos con comunistas". "No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, Vladímir Putin no entra ahí, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no entra ahí", había dicho el ahora presidente electo.

Antes de la advertencia, el Gobierno chino había felicitado a Milei por el triunfo: "China felicita a Argentina por las tranquilas elecciones presidenciales y felicita al señor Javier Milei por su elección como presidente de Argentina", anunció la ministra Mao Ning.

Tras ganar la presidencia, los países comunistas prendieron las alertas por las propuestas de Milei.

Mao recordó que las relaciones diplomáticas bilaterales datan desde hace 50 años y que desde entonces ha predominado el "respeto y la igualdad en pro del beneficio mutuo". Además, admitió que quieren seguir trabajando con la Argentina "para proseguir la amistad" entre los dos países, y obtener una "cooperación donde todos ganan".

"Las relaciones bilaterales han mostrado un sólido impulso de crecimiento. Existe un amplio consenso social en ambos países para ampliar las relaciones entre China y Argentina, que han dado beneficios tangibles a ambos pueblos", añadió Mao.

"China valora sus relaciones con Argentina desde un punto de vista estratégico y a largo plazo y está dispuesta a trabajar con Argentina para seguir cultivando nuestra amistad y contribuir al desarrollo y prosperidad mutuos y mantener nuestras relaciones en un camino de crecimiento sostenido en beneficio de los dos pueblos", afirmaron desde el gigante asiático.