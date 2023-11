Javier Milei revivió al Partido Demócrata: lo que viene para los gansos y cómo ven su relación con Alfredo Cornejo

Javier Milei triunfó en el balotaje de este último domingo y se convertirá en el próximo presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre. En Mendoza, sus aliados son el Partido Demócrata y el Partido Libertario, que juntos constituyeron La Libertad Avanza en la provincia. El 22 de octubre, en las generales, sus candidatos a diputados nacionales arrasaron y consiguieron tres bancas en el Congreso: dos correspondientes al PD y otra a PL. De esta manera, los gansos revivieron tras naufragar en el fondo de la tabla política durante años y serán, ni más ni menos, oficialismo a nivel nacional y contarán con el mendocino Carlos Balter como titular del espacio a nivel país. Cómo se reconfigura el escenario y de qué forma se relacionarán con Alfredo Cornejo, gobernador electo de la Unión Cívica Radical (UCR).

Lo cierto es que el PD estaba sepultado políticamente. En la Legislatura provincial tiene apenas una banca -que pertenece a Mercedes Llano, quien migrará al Congreso en diciembre- y el último diputado nacional del partido había sido electo en 2009. ¿De quién se trata? Omar De Marchi, que antes de sumergirse en la vida del PRO y de crear La Unión Mendocina, fue demócrata. Ahora, acompañarán a Mercedes Llano Facundo Correa Llano -también ganso- y Lourdes Arrieta, que es del Partido Libertario. En 2021 hubo un intento de competir en las legislativas, que terminó con un frustrado resultado por debajo del 4%.

Armando Magistretti, presidente del espacio a nivel local y senador provincial electo, comentó sobre este "resurgimiento" que "al PD se le presenta una gran oportunidad para que los mendocinos nos tengan en su consideración. Si no estuvimos en los primeros planos fue porque, evidentemente, no logramos acercar nuestras propuestas y proyectos. A partir de ahora, no es que el PD va a estar en un primer plano, sino que vamos a tener que hacer un trabajo con humildad y convicción".

Uno de los principales aspectos en la campaña de Milei fue la crítica a la "casta política". Los demócratas supieron ser por años vitalicios de la política, aunque -según explicó Magistretti- "Javier cuando habla de la casta habla de la clase política que se dedicó a servirse de su situación de privilegio para beneficio propia. El PD nunca tuvo funcionarios sospechados estando en el Gobierno o investigados por enriquecimiento ilícito".

Los demócratas también forman parte del espacio opositor provincial denominado La Unión Mendocina, con peronistas, PRO y algunos integrantes de la Coalición Cívica. Sobre este punto, aclaró: "Primeros vamos a respetar el lugar que nos dieron los mendocinos en las elecciones provinciales y municipales. Junto con el Partido Libertario pudimos construir y vamos a ejercer el rol que el mendocino determinó en cada una de las instancias".

Por su parte, Mercedes Llano señaló luego de la victoria de Milei: "Desde hace años venimos trabajando en un espacio que defendiera las ideas de la libertad. Vengo del PD y creemos que es el ideario que supo hace grande a nuestro país y que lo posicionó como un gran potencia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Mendoza ha sido cuna de la libertad".

Mercedes Llano. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

La relación gobernadores-Javier Milei

Mendoza será una de las 10 provincias gobernadas por Juntos por el Cambio (Santa Fe, San Juan, San Luis, Chubut, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Corrientes y CABA). Durante cuatro años más, será un territorio opositor al Gobierno nacional. Lo fue con Alberto Fernández y ahora lo será con Javier Milei. Es por ello que Alfredo Cornejo, mandatario provincial electo, tendrá la tarea de encontrar puntos en común con La Libertad Avanza.

Cornejo nunca expresó en público su apoyo a Milei y prefirió la neutralidad, aunque este domingo felicitó al presidente electo al destacar: "Una nueva etapa empieza en la Argentina. Un cambio profundo de rumbo económico y el final de un modelo que estaba claramente agotado. Felicito al presidente electo Javier Milei y le deseo el mayor éxito en su gestión".

Luego, en diálogo con MDZ Radio sostuvo es necesario que la oposición, y sobre todo Juntos por el Cambio, debe darle "un marco de gobernabilidad" al gobierno entrante. "No podemos darnos el lujo de perder más tiempo en Argentina", afirmó y dijo que el mensaje de las urnas fue claro. "Hay que interpretar el voto y el hartazgo de forma correcta. Eso se orienta a reformas estructurales y la deliberación debe ser pública, para que la ciudadanía entienda las reformas", manifestó. El posteo de Alfredo Cornejo apenas se supo que Milei era el ganador.

En relación al rol de las provincias -que incluye a Cornejo como protagonista- Mercedes Llano puntualizó: "Los gobernadores y los representantes en el Congreso se van a hacer eco de las ideas de la libertad".

Y respecto a que éstos podrían garantizar la gobernabilidad, analizó: "En el plano del federalismo, Javier Milei defiende el apego al esquema federal y la supresión a la distribución de recursos de manera discrecional. Así que, las relaciones políticas se van a dar en el orden de la institucionalidad. Cornejo se pronunció a favor del triunfo y ha expresado conformidad con el triunfo de Milei. ¿Cómo no esperar que apoyen medidas que tengan que ver con el impulso de reformas estructurales para combatir la inflación, eliminar impuestos y el gasto exorbitante? Ante el interrogante acerca de que si tiene que decir entre votar con Mendoza o con LLA. Llano respondió: "En nuestro partido tenemos la tradición que por encima de nuestros intereses está Mendoza".

Por último, Roberto Ajo, expresidente del Partido Demócrata local durante el momento en el que su espacio decidió irse del frente Cambia Mendoza años atrás, dijo que la primera aproximación de Cornejo con Milei en público"está bien, pero que tendría que haberse expresado antes. No obstante, me parece correcto que el gobernador electo de Mendoza valore el triunfo de Milei. Yo lo hubiera hecho antes..."

Cornejo ahora deberá crear puentes con demócratas y libertarios que en la provincia a acompañan a Omar De Marchi en La Unión Mendocina: hoy, su principal contrincante político a nivel local.