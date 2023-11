Sin Cristina Fernández de Kichner ni Alberto Fernández, quiénes estuvieron presente en el escenario con Sergio Massa

A diferencia de lo que sucedió en las elecciones de octubre, donde obtuvo el primer lugar, Sergio Massa no logró imponerse en el balotaje ante Javier Milei y salió al escenario para reconocer su derrota ante el libertario.

En ese sentido, el excandidato de Unión por la Patria estuvo acompañado en el búnker por su compañero de fórmula, Agustín Rossi, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner y la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreau.

Su presencia marcó un notable contraste respecto al triunfo de octubre, donde el ministro de Economía apareció solo en el escenario. También dijeron presente otros funcionarios del mandatario de la provincia de Buenos Aires: la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de asesores Carlos Bianco, el ministro de Trabajo, Walter Correa.

En el escenario también aparecieron el secretario general de la CGT, Héctor Daer, la titular de Aysa y la esposa del excandidato presidencial, Malena Galmarini, y el cuñado del ministro de Economía, Sebastían Galmarini.

Massa le habló a los militantes desde su búnker y pidió por la democracia tras ser derrotado este domingo. "Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", expresó minutos antes de conocerse los resultados oficiales.