Patricia Bullrich, durísima contra Sergio Massa: "Es el camino hacia Nicolás Maduro"

A seis días de las elecciones, Patricia Bullrich cargó con dureza contra Sergio Massa y afirmó que representa "el perfeccionamiento del sistema de corrupción y populismo" en el país.

En esa línea, la titular del PRO no dudó en hacer un paralelismo del candidato de Unión por la Patria con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y no descartó que un hipotético gobierno de Massa se parezca al del mandatario latinoamericano.

"Este fenómeno de un peronismo perfeccionado hasta llegar a lo de Maduro en Venezuela no puede pasar. Es el camino hacia Maduro, no tengo dudas. Si gana, nosotros vamos a ser oposición y vamos a sentirnos frustrados por nuestro votante", subrayó por TN.

Y añadió: "Se gastó 2 puntos del PBI para intentar ganar unos votos, terminó mintiendo a la gente con el tema de las tarifas, es capaz de hacer cualquier cosa. No tiene ningún límite ni ninguna ideología, lo único que le importa es el poder".

Por otro lado, Bullrich abordó los motivos por los que ningún dirigente del PRO se presentó el domingo en la Facultad de Derecho de la UBA para acompañar a Javier Milei y precisó que se trató de "algo consensuado".

"Nosotros estamos buscando hablarle a nuestro electorado, no queremos ser una parte más del espacio de Milei. Hay colaboración, vamos a ayudar a la fiscalización para que no se robe un voto, vamos a pedirle a la gente que vote y no deje que gane el autoritarismo corrupto de la Argentina", resaltó.

Finalmente, dejó una contundente advertencia sobre el cuidado de las urnas el próximo domingo y con un palito para el ministro de Economía. "Cuando vi a Massa en el debate pensé ´mañana tengo que poner el triple de esfuerzo en la fiscalización´. Cuando le vi la cara dije ´este para ganar es capaz de cualquier cosa. Tenemos que cuidar mucho las elecciones", cerró.