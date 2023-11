El primer problema que generó el debate entre Sergio Massa y Javier Milei a horas de su inicio

Una pareja de brasileños ensayan una pregunta en "portuñol". Quieren saber porqué la zona de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires está cerrada. No saben ni entienden. No hablan inglés ni español y la interlocutora no habla portugués, pero siguen las noticias locales y las palabras alcanzan: debate presidencial. Contestan que sí, rápido, y se van a pasear a otro lado. Son dos víctimas más del desorden urbano que hay en el barrio y que afecta a miles.

Seis horas antes de que Javier Milei y Sergio Massa, los candidatos a presidente de La Libertad Avanza y Unión por la Patria se enfrenten en el debate organizado por la Cámara Electoral en Facultad de Derecho, en Avenida Figueroa Alcorta, apareció un problema que alteró el humor de varios. El tránsito fue caótico.

Aunque hubo una advertencia por parte del personal de este área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el embotellamiento y los bocinazos fueron inevitables.

"Av. Figueroa Alcorta e/Av. Pueyrredón y Austria, corte total por operativo #DebatePresidencial2023. Contracarril Libertador habilitado e/Av. Pueyrredón y Austria. Evitar la zona", sugirieron desde la cartera del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a través de un posteo en la red social X.

Muchos extranjeros no entienden lo que pasa en la Facultad de Derecho. Foto: Milagros Moreni/MDZ

Decenas de agentes intentaron ordenar el caos entre pitidos y ademanes, pero no fue fácil. Los automovilistas respetaban poco y el sol y la temperatura de más de 25 grados tampoco ayudaron. Muchos turistas y familias paseaban por la zona en bicicleta, monopatines y caminando y, en varios casos, no tenían idea qué pasará este domingo a la noche como acontecimiento democrático previo a las elecciones en segunda vuelta que se llevarán a cabo la próxima semana.

La Facultad de Derecho se encuentra vallada en todo su perímetro y el despliegue incluye personal de Policía Federal Argentina, SAME y Gendarmería. Hay varios accesos dispuestos: uno para la prensa, que comenzó a ingresar desde las 17; otro para los invitados especiales y otro para los miembros de la organización. El debate se iniciará a las 21.