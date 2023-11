Duro mensaje de Daniel Orozco contra Martín Bustos tras su abrupta renuncia

En medio del escándalo judicial que lo tiene como imputado por fraude a la administración pública, ayer Daniel Orozco se vio sorprendido por la abrupta renuncia de su Secretario de Obras Públicas, Martín Bustos. El excandidato a intendente de Las Heras se despidió haciendo público un duro comunicado contra la gestión de Orozco y el estado en que dejará el municipio al próximo intendente, Francisco Lo Presti.

Orozco aseguró que la semana que viene irá a declarar al Polo Judicial para defenderse de las acusaciones en su contra y dejó un duro mensaje contra el funcionario que pegó el portazo el día de ayer. "Me sorprendió y me decepcionó Martín Bustos. Espero no verlo ocupando un carguito público en la provincia o en el municipio en el futuro porque ahí tendré la respuesta", manifestó Orozco dando a entender que Bustos podría haber acordado su salida con Lo Presti o el gobierno provincial.

Más allá de ello, el intendente de Las Heras afirmó que deja el municipio en una situación solvente y estuvo acompañado por su secretario de Hacienda, Carlos Nofal.

Si bien Nofal reconoció "atraso en los pagos" afirmó que eso se debió a los constantes "cambios de funcionarios". "Se está pagando todo. La situación del municipio es sólida. No tenemos que mezclar todo como en una bolsa de gatos", subrayó el secretario de Hacienda.

Daniel Orozco en la conferencia de prensa.

Por su parte, Daniel Orozco se desligó de las acusaciones judiciales en su contra. El intendente está imputado por fraude a la administración pública. En concreto, se investiga si se desviaron 35 millones de pesos del municipio a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. Para el fiscal Flavio D'amore, hubo irregularidades en la licitación y contratación de esa cooperativa a la que le pagaron por tareas de limpieza que no se habrían realizado.

Orozco aclaró que la semana que viene prestará declaración y que confía en la Justicia, pero se despegó de las acusaciones. "Yo soy una persona que se rige por el régimen de competencias. Es decir, nosotros firmamos los decretos pero tenemos un comité de preadjudicación de licitaciones y teníamos un director de Asuntos Jurídicos que revisaba esos procesos. En ese momento era Mauro Homan", destacó.

Incluso, comparó esa situación administrativa con los pasos que debe seguir un médico antes de operar a un paciente. "Un médico antes de operar requiere la historia clínica del paciente. Si no está la historia clínica, no opera", manifestó.

Por último, afirmó que no tiene miedo de ir preso y se quejó de "la injerencia de la parte política en esta serie de cosas". "Yo en febrero era el mejor intendente, dicho por quien va a asumir como gobernador. Cuando me fui a la La Unión Mendocina empezaron una serie de hechos", aseguró intentando reforzar que toda la causa en su contra está fundada en diferencias con Cambia Mendoza.