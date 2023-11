Un estudio desmiente el fraude electoral que denuncian los libertarios

Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD) realizó un análisis para quitar las dudas que se generaron alrededor de de las elecciones generales y determinó que no hubo fraude electoral, a pesar de la polémica que los seguidores de Javier Milei generaron por ver mesas en donde había 0 votos para La Libertad Avanza.

Según este estudio, "la existencia de mesas con telegramas con 0 votos no es algo privativo de una sola fuerza política, sino que es algo que le ocurre (y ha ocurrido) a otros espacios políticos, sean oficialistas u opositores". Para despejar esa duda, el análisis se basó en un relevamiento de datos ofrecidos por la Dirección Nacional Electoral, en donde detectaron que La Libertad Avanza tuvo 1.669 mesas con telegramas con 0 votos, pero Unión por la Patria y Juntos por el Cambio tuvieron una cifra parecida: 1.652 y 1.675 respectivamente.

Las tablas que muestran cuántas mesas con 0 votos tuvo cada coalición en las elecciones generales.

Los valores absolutos "son similares entre todas las fuerzas, salvo por Hacemos por Nuestro País y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores", ya que estas dos fuerzas tuvieron más mesas, en el recuento provisorio, con 0 votos. El FIT tuvo 2.551 mesas con 0 votos y el partido liderado por Juan Schiaretti, 2.406.

Además de desmentir los dichos que ponían en duda la legitimidad electoral, CICaD expuso las múltiples causas usuales en el que el sistema puede mostrar mesas con telegramas con votos 0: errores en la carga, fallas en la transmisión o errores humanos. Pero estas acciones pueden ser enmendadas y también no se utilizan para el escrutinio definitivo, que se hace con las actas de escrutinio y no con la información brindada por los telegramas.

No solo se hizo el estudio con los resultados de esta elección, sino que también se comparó con elecciones generales de 2015 y 2019 y se pudo determinar que hay patrones similares a lo que pasó en estos comicios, es decir, el resultado de mesas en 0 es parecido a lo ocurrido este año. Además, se sumó la buena noticia que en el 2023 no hubo un conjunto de mesas que no fueron contabilizadas en el escrutinio provisorio, lo que sí ocurrió en los otros encuentros con las urnas.

En las dos elecciones generales presidenciales de los años pasados la tendencia fue la misma y "los números absolutos y porcentajes sobre el total de mesas no difieren en gran medida entre los principales contendientes". La organización también aclara que "tanto para las elecciones generales de 2023 y de 2019, el porcentaje de mesas con 0 votos sobre el total de mesas disponibles para sufragar fue muy similar", es por ello que entienden que ha habido una mejora en todo el proceso del escrutinio provisorio de parte de la DINE.

Mesas de 2019, en donde se muestra cuántos votos en 0 tuvo cada coalición que se presentó ese año.

Es así como este estudio, y el carácter público de los datos electorales, permiten ver la fortaleza de la democracia argentina y aleja el foco de los falsos dichos sobre fraude en las últimas elecciones.

La polémica, iniciada por seguidores de La Libertad Avanza, tomó más relevancia cuando empezaron a aparecer telegramas de mesas-que tienen errores de confección o que quedan sin completar y que no tienen validez legal ya que se utilizan en el escrutinio provisorio que sirve para informar a la ciudadanía- en donde había 0 votos para el partido libertario

En redes comenzaron a viralizarse aquellos documentos que, a pesar de no tener validez legal como sí lo tiene el acta de escrutinio, los usuarios lo tomaban como prueba del "fraude" que se había hecho. El conflicto escaló tanto que, el domingo pasado, en el Obelisco se concentraron votantes libertarios para denunciar los hechos que, si se entra al sitio oficial de la Justicia Electoral en donde se ve el recuento definitivo, se confirmará que no existieron, es decir, no hubo tal estafa en los comicios.