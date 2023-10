En su paso por Mendoza, Gabriel Katopodis cargó contra Javier Milei y habló de las obras ejecutadas por Nación

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, visitó Mendoza en la antesala del arribo del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien pisará suelo mendocino el miércoles por la mañana. Katopodis se reunió con intendentes y dirigentes del Partido Justicialista (PJ) local y, además, participó de un acto junto a la militancia peronista. El funcionario respaldó la candidatura de Massa y, también, habló de dos demoradas obras que ejecuta el Gobierno nacional en la provincia.

En diálogo con la prensa, Katopodis sostuvo que "podemos decir que la provincia de Mendoza tuvo un nivel de inversión de obra pública por parte del Gobierno nacional que fue extraordinario y muy importante en rutas y en obras de saneamiento. También en toda la infraestructura urbana en todos los municipios de la provincia, donde pudimos concretar obras de pavimento, cloacas, obras de agua. Me parece que venimos también a trabajar para que el peronismo de Mendoza pueda hacer un gran papel y que la lista de diputados nacionales pueda estar muy bien representada con Martín (Aveiro) y con todos los compañeros para acompañar la propuesta de Sergio Massa y de Agustín Rossi a nivel nacional. No tengo dudas de que Mendoza va a poder desarrollar sus economías regionales, haciendo obra pública y va a poder seguir desarrollando su perfil productivo si hay un gobierno representado por Sergio Massa y Unión por la Patria".

Respecto a la performance electoral de Javier Milei (La Libertad Avanza) en las elecciones primarias de agosto -donde fue el aspirante a la Presidencia más votado-, el ministro le bajó el precio al fenómeno libertario al indicar: "Me parece que las PASO fueron una instancia donde la gente eligió candidaturas. Mucha gente eligió en un contexto de cierta desilusión o de cansancio, pero está muy claro que ahora se elige presidente de la Argentina para los próximos cuatro años. Cada vez que la agenda se va corriendo hacia el punto de elegir presidente, de decidir el gobierno y de definir el rumbo de la Argentina, allí claramente lo mejor de Sergio Massa mejora. Y lo peor de Milei empeora".

Gabriel Katopodis

Si bien las elecciones generales son este 22 de octubre, se baraja la posibilidad de que -considerando el escenario de tercios entre Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich- haya segunda vuelta en noviembre entre dos candidatos. En ese orden, Katopodis no se animó a vaticinar quiénes se enfrentarán, aunque se mostró confiado respecto al papel que cumplirá Massa. "No lo sé. Está abierto. Nosotros estamos convencidos de que vamos a estar en el balotaje y que alguno de esos sectores de la derecha seguramente ocupe el otro casillero. Lo importante es que proponen lo mismo y que le están ofreciendo a los argentinos más ajuste, más sacrificio y más endeudamiento. Bullrich queriendo golpear de vuelta a las puertas del Fondo Monetario Internacional y Milei yendo a los fondos buitres. La Argentina no necesita ni sacrificios, ni ajuste, ni endeudamiento. Necesitamos que haya más obra pública, que haya más trabajo, que apuntalemos las economías regionales y que todos los días pongamos en marcha la economía de nuestro país", esgrimió.

Una de las cuestiones que incomoda al oficialismo es que la población se pregunta por qué muchas de las medidas propuestas no pueden ser aplicadas durante la gestión actual, teniendo en cuenta que Unión por la Patria gobierna el país. Ante este punto, Katopodis respondió: "Lo estamos haciendo. Eliminamos el el IVA de los alimentos, sacamos el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores... Hemos generado millones de puestos de trabajo. ¿Hay problemas? Sí, claro. La inflación es un problemón al que estamos atacando desde el primer día. Y así como pudimos resolver lo del impuesto a las ganancias, que se venía prometiendo desde muchísimos sectores políticos, pero fue nuestro gobierno el que dio ese paso y cumplió con ese compromiso. Por supuesto que también vamos a poder garantizar en los próximos cuatro años que el ingreso sea el que merece cada trabajador y cada trabajadora".

Gabriel Katopodis con dirigentes del PJ. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Por otro lado, Katopodis habló de dos obras cruciales para la provincia -a cargo de Vialidad Nacional-, las cuales han sufrido demoras a lo largo de los años. Se trata de la Variante Palmira -que comenzó en 2017 y que aún no está terminada- y la doble vía en la Ruta 40 camino a San Juan. "Son dos obras emblemáticas que hemos impulsado en estos cuatro años. La doble vía a San Juan en Ruta 40 la visité hoy a la mañana y está a buen ritmo. Estamos convencidos de que se van a ir a ir cumpliendo todos los plazos. Definitivamente Mendoza va a tener una ruta y un corredor vial conectando con la provincia de San Juan, que va a ser realmente importante", dijo Katopodis respecto de la autopista que conecta el Aeropuerto, ubicado en Las Heras, con Lavalle. La misma se encuentra demorada y seguirá hasta el año 2024. En concreto, implica trabajos sobre un tramo de la Ruta Nacional 40: son 18 kilómetros que se extienden desde el Aeropuerto Internacional de Mendoza hasta el empalme con la Ruta Provincial 34, en la comuna lavallina.

Sobre la Variante Palmira, Katopodis mencionó que "es una obra que nosotros tomamos absolutamente paralizada, que tuvimos que reactivar y poner en marcha. También la acabo de visitar, estuve con los ingenieros y estamos tratando de acelerar también el ritmo de obra. Estamos en un 85% de su ejecución, así que nos falta muy pero muy poco para que la provincia tenga también una circunvalación y una obra vial que es estratégica que le cambia la vida al Gran Mendoza. Así que son dos de las más de 200 obras y proyectos que estamos llevando adelante en la Mendoza y que marcan que desde el primer día nosotros hemos trabajado con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, para que a los vecinos de Mendoza -sin importar el color político o quién voten- tengan de parte del Gobierno nacional toda la inversión en obra pública que fuese posible".

La Variante Palmira es una obra clave en términos económicos y logísticos para la provincia y para el país. La misma desviará el flujo de camiones que llegan desde el Este por la Ruta 7, pero que para llegar a la zona más transitada del corredor bioceánico deben ingresar al Gran Mendoza para conectar con la Ruta 40 nuevamente. De esta forma, con una nueva autopista de 38 km que inicia en Palmira, San Martín, se agilizará el movimiento de vehículos. Los trabajos comenzaron en 2017 y estuvo paralizada en 2020. En un principio se estimaba que en 2023 se pudiera "cortar la cinta", pero diferentes dificultades tiraron por la borda esa posibilidad. Tal como contó MDZ, hace meses que se presentan contratiempos judiciales en la expropiación de terrenos que se encuentran sobre la traza.

La Variante Palmira Incluye catorce puentes de gran escala distribuidos sobre el río Mendoza, la destilería de YPF, la ruta Nacional N° 40 y las rutas provinciales N° 14, 50 y 60. A esos se suman los ubicados sobre la ruta Nacional N° 7, la ruta provincial N° 15 y las vías del ferrocarril. De acuerdo al plan inicial, la inauguración oficial por parte de Vialidad Nacional estaba prevista para el 14 de mayo de 2023.