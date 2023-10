Debate electoral: cuáles fueron las frases de mayor impacto entre los candidatos

“Cambiar el código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad, van a purgar sus penas como la tienen que purgar", sostuvo Patricia Bullrich durante su intervención en el debate en el marco del eje Seguridad. Esta fue una de las frases que mayor reacción positiva generó en la audiencia, de acuerdo con el estudio realizado el domingo por el Observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El trabajo fue realizado en tiempo real por 110 electores pertenecientes a varios focus group, seleccionados a través de una muestra representativa por género, franja etaria, sector socioeconómico y voto en las elecciones PASO.

El estudio segmentó a los votantes de forma cuantitativa: 30 fueron votantes de Juntos por el Cambio, 30 de La Libertad Avanza, 30 de Unión por la Patria, por ser las tres fuerzas políticas con mayor caudal de electores. El cuarto grupo estaba conformado por 20 personas que no votaron en las elecciones primarios o que no tenían definido por quién hacerlo.

“Las reservas del Banco Central están a -10, como en el chinchón”, fue la referencia que utilizó Juan Schiaretti que también logró gran aceptación entre las frases más destacadas según el relevamiento. El postulante de Hacemos por Nuestro País lo dijo durante su exposición en el eje Trabajo y Producción al apuntar contra Sergio Massa.

La tercera mención de manera favorable fue la respuesta que realizó la figura del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, al dirigente de Unión por la Patria: "Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con $124.000 por mes como viven los jubilados, bono incluido".

Por su parte, el ministro de Economía pudo destacarse con una frase en el apartado Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente. “Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión”, fueron las palabras de Massa.

Por último, el momento más destacado para Milei fue al referirse a la "casta política": “La casta, lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo del gasto, y entonces cuando genera déficit fiscal sube los impuestos”.

Como contrapunto, dos frases del líder de La Libertad Avanza fueron las peor valoradas. Una de ellas fue: "Nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030; no adherimos al marxismo cultural; no adherimos a la decadencia".

La otra, cuando hizo foco en su postura sobre el cambio climático. "No niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperatura", expresó el libertario.

En tanto, Bullrich también se ubicó en el podio de frases con alto rechazo cuando afirmó que “como Ministra de Seguridad ustedes saben que yo los protegí y los llevo en el corazón”.