Luis Petri pasó por Mendoza este fin de semana y lanzó duras críticas a Javier Milei

Con la mira puesta en las elecciones del 22 de octubre, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, aseguró que “la Argentina está secuestrada por un populismo de izquierda" y -con un fuerte mensaje dirigido al libertario Javier Milei- expresó que también "está amenazada ahora por un populismo de derecha”. El exdiputado nacional oriundo del departamento de San Martín visitó este fin de semana su Mendoza natal, donde compartió agenda con el gobernador electo Alfredo Cornejo, los candidatos a diputados nacionales Lisandro Nieri y Patricia Giménez y el legislador nacional Julio Cobos.

Entre las actividades realizadas, el compañero de fórmula de Patricia Bullrich visitó la nueva maternidad del hospital Lagomaggiore a la que describió como un “claro ejemplo de excelente política de salud pública que hay que llevar de Mendoza a todo el país”. Hizo una fuerte defensa de la educación y la salud pública a las que pidió cuidar con el voto. “Tenemos que defender las escuelas estatales, nuestras salitas y hospitales. Cuidar a nuestros maestros y profesionales de la salud que tanto hacen por nosotros. Tenemos que ir a una educación y una salud pública de calidad y es lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno con Patricia Bullrich”.

También visitó una empresa que fabrica vidrio en Las Heras junto a Cornejo, antes de asistir a un centro de jubilados en Godoy Cruz junto al intendente Tadeo García Zalazar y su sucesor, Diego Costarelli. Luego caminó las calles de Luján de Cuyo para difundir sus propuestas, indicaron desde su entorno. “Para los tiempos que se vienen hará falta orden y la única que lo puede garantizarlo es Patricia Bullrich. Con los gobernadores electos de Juntos por el Cambio trabajaremos en conjunto por el país. Tenemos un gran equipo compuesto por líderes que saben gestionar en tiempos difíciles, como lo es Alfredo Cornejo. No podemos dar un salto al vacío”, sostuvo Petri.

Lisandro Nieri, Patricia Giménez, Luis Petri, Alfredo Cornejo y Oscar Sagás.

A pocos días de las elecciones generales, Petri aseguró que el 22 de octubre no se define solamente el próximo gobierno, sino “un modelo de país”. “La Argentina está secuestrada por un populismo de izquierda y está amenazada ahora por un populismo de derecha. Y el problema es que no podemos negociar con los secuestradores. No podemos negociar con el kirchnerismo porque el precio que nos piden por el rescate para liberar a la Argentina es que le garanticemos la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner, que le mantengamos las cajas, que le sostengamos los privilegios. Tenemos que luchar y en esa lucha, Juntos por el Cambio es la única fuerza que puede ganar y no los libertarios porque son unos recién llegados”, dijo Petri.

Y, a modo de crítica hacia el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró: “Hoy los libertarios nos hablan de casta, pero ellos nunca denunciaron corrupción, ni en esos momentos ni ahora. Lo tenemos que decir sin eufemismos, no lo denuncian porque tienen un pacto con el kirchnerismo para garantizarle la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Y les tirita el pulso y la voz cuando tienen que hablar de corrupción, porque no la mencionan".

"Hemos visto cuando a Javier Milei se lo interrogaba respecto de si Cristina Fernández de Kirchner era corrupta o no era corrupta, y todos nosotros sabemos que fue corrupta y que saqueó al país. Sin embargo, Javier Milei dijo que eso lo tiene que determinar la justicia. Pero lo dijo en un momento en donde la justicia ya la había condenado a seis años de prisión”, reflexionó Petri, antes de partir a Buenos Aires para acompañar a Patricia Bullrich en el segundo debate presidencial, que esta vez será en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires", añadió.