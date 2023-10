Video: tenso cruce en la Legislatura entre Enrique Vaquié y José Luis Ramón Ramón

Este viernes se dio una discusión en la Legislatura para discutir el convenio de Potasio Río Colorado. Enrique Vaquié, ministro de Economía de Mendoza, estaba detallando algunos puntos cuando fue interrumpido por José Luis Ramón, que pidió algunas explicaciones. Allí fue cuando se dio un tenso y particular cruce entre ambos.

Pasadas las 10 comenzó a debatirse en un plenario de comisiones de la Legislatura la ratificación del decreto del convenio a través del cual la Provincia de Mendoza traspasó las acciones del yacimiento de Potasio Río Colorado (PRC) a un grupo empresario que se encargará de explotar el proyecto minero. El gobernador Rodolfo Suarez había enviado la semana pasada a la Casa de las Leyes la norma, pero este martes rectificó el contenido de la misma, levantando la confidencialidad sobre algunos detalles del acuerdo y habilitando el acceso a toda la documentación por parte de los legisladores.

El legislador Ramón pidió por la declaración de impacto ambiental y el ministro le respondió que eso ya ha sido aprobado. "Doctor, o abogado, no sé si tiene un doctorado, discúlpeme, no lo conozco", comenzó diciendo Vaquié. Rápidamente Ramón salió a contestarle: "No sé por qué se molesta".

Tenso cruce entre el ministro Enrique Vaquié y el diputado provincial José Luis Ramón durante la discusión del convenio de Potasio Río Colorado. El legislador pidió por la declaración de impacto ambiental y el ministro le respondió que ya estaba aprobada.

"Usted quiere informes técnicos que ya existen y fueron aprobados por la Legislatura", respondió Vaquié, a lo que Ramón le manifestó que no se ponga nervioso. "Usted no le produce nervios a nadie", retrucó el economista.

"Si hay algo que usted no produce es nervio en nadie", le dijo el ministro Enrique Vaquié al diputado José Luis Ramón.

