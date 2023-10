Las razones por las que Sergio Massa no fue al Coloquio de IDEA

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, participó del Coloquio de IDEA y, en diálogo con MDZ, dio las razones por las que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, declinó la invitación pese a que estaba anunciado en el programa.

"Si no estuviera con los inconvenientes del día a día estaría acá, porque si hay algo a lo que nunca se rehúsa Massa es a hablar y explicar. Pueden preguntarle a cada uno de los empresarios que vinieron al coloquio si no hablan permanentemente con él y les atiende sus problemas", alegó el dirigente.

El "Vasco" de Mendiguren señaló que "nuestro planteo a partir del 10 de diciembre es llamar a un gobierno de unidad nacional" y recordó que "el peronismo y el radicalismo ya hicieron esto en 2002 y así salimos de la peor crisis social, política y económica al período de crecimiento más largo de la historia argentina".

De cara a las elecciones generales, el funcionario remarcó que "entraremos al balotaje con el mejor candidato que existe hoy para lograr los consensos necesarios para cambiar la Argentina, porque la salida está muy cerca y el año que viene tendremos un escenario muy positivo".

Tras su exposición en IDEA, donde llevó una carpeta con detalles de indicadores económicos y proyectos de inversión de las firmas que participaron del evento, amplió sus lineamientos principales, en diálogo con este medio, y sostuvo que "llegué hasta acá para conversar con todas las empresas que han estado creciendo e invirtiendo" y enumeró algunos de los casos: "El sector automotriz tuvo el mejor semestre de los últimos siete años; tenemos empresas como Honda que pudo batir un récord de producción de motos, con 100 mil, que nunca estuvieron en este régimen; Bimbo inauguró esta semana una planta en Pilar, con una inversión de unos 100 millones de dólares e instaló una panificadora de las más modernas; Whirpool terminó una planta en Argentina que es la más moderna del mundo y ya está exportando a Brasil", describió, al mostrar algunas de las cifras de los documentos.

"La economía real de la Argentina está en una posición distinta que este clima que a veces aparece, donde nos dicen que no hay ninguna solución, pero para nosotros es todo lo contrario. Lo hemos visto acá. Estuve con todos estos empresarios y tienen una mirada optimista para el año que viene donde no vamos a tener este desastre que fue la seca. Vamos a recuperar el ingreso de la cosecha y no vamos a tener la crisis energética del año pasado porque ya el gasoducto está produciendo y vamos al equilibrio en energía. Vamos a 10 mil millones de superávit el año que viene, lo mismo podemos decir con la economía del conocimiento. Esa Argentina nueva ya está puesta en marcha y el escenario es totalmente distinto", expresó.

En alusión a las facilidades que les brinda el Gobierno nacional a las empresas, reconoció que "se seguirá ayudando a la producción con líneas de crédito. Cuando yo asumí en el BICE (Banco Argentino de Desarrollo), a principios de este gobierno, la tasa de inversión estaba 30 puntos sobre la inflación y ahora está 54 por debajo, esto quiere decir que en momentos difíciles no dejamos de apoyar las inversiones y sabemos que lo peor va a pasar y que el año que viene esto se revierte".

Sobre la salida de la crisis económica, enunció que "la única forma de resolver estructuralmente la inflación es con más dólares y eso va a preservar la moneda. Mientras tanto vamos a tener que estar convencidos que el camino es este, porque hay mucha especulación". "Todo cambio electoral siempre generó que la gente dolarice carteras, más cuando uno escucha el clima de la oposición donde todos lo días son ataques, crisis, descalificaciones, y hasta querer cerrar un Banco Central", concluyó.