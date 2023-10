El curioso spot de campaña que mete a un toro en una Bizarrap Session cantando una canción de Wos

Leandro Santoro lanzó un nuevo spot en donde, un toro con una bata puesta, canta una canción de rap asemejándoce a las canciones y videos del productor musical Bizarrap. "Un toro cantando en bata tiene más sentido que tener 16 años de macrismo en la Ciudad", escribió el candidato a jefe de Gobierno porteño en sus redes.

Con el eje en los gobiernos anteriores, a lo largo de la letra de la canción el spot de Santoro critica a "los negociados" del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "No me pidas que no lo vuelva a intentar, que Santoro llegue al balotaje", lanza la canción del candidato.

"Y desconfío, Macri se borró, y ahora lo puso al primo", apunta contra el exmandatario, y agrega en esta línea: "Espero que otros sientan lo mismo, el miedo de que esta mafia nos lleve al abismo". En esta línea pregunta: "¿Y con el río qué pasó?, van a arrancárnoslo. Y si no te gusta el PRO, ahora no está Lousteau".

Con la melodía de la canción "Arráncarmelo" de Wos, el candidato de Unión por la Patria expresa que no tiene pensado votar "recién llegados", haciendo referencia al candidato Ramiro Marra, y agrega que no es de "su agrado que el Sur siga olvidado".

"Estamos siendo generosos, 15 años ya parece escandaloso", vuelve a hacer referencia a los años de los cuales la Ciudad de Buenos Aires estuvo gobernada bajo línea macrista, tanto con Rodríguez Larreta como con Mauricio Macri. "Pensando que votar a otro nos va a llevar al pozo, será lo tenebroso de la baldosa floja, en mi corazón rabioso", agrega.

En la canción habla también sobre los alquileres: "Querer alquilar te deja tensos hasta los nervios", y agrega: "Parece que alquilar ahora es todo un desafío. No tengo ahorro para alquilar más caro".

"El subte nunca crece y siempre hay plata pa' los medios. Y ya no sé si es joda, no nos toman en serio", subraya. También dice que no tiene "planeado pagar un colegio privado", apuntando contra las ideas de La Libertad Avanza.

Mirá el spot completo