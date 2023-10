Florencio Randazzo: "Es difícil que te visualicen porque la grieta es un negocio"

En la previa del segundo debate presidencial, que será el próximo domingo, y tras las repercusiones que tuvo el desempeño de Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) su candidato a vicepresidente, Florencio Randazzo, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM.

En Sonría lo Estamos Filmando, Randazzo aseguró que “Schiaretti es el mejor candidato a presidente que tenemos los argentinos, por su experiencia gobernando una provincia importante como Córdoba, una provincia que tiene una dinámica económica muy particular y ha sido muy exitoso en su gestión”.

“Es una provincia donde se respetan las instituciones, la división de poderes, al que piensa distinto, la libertad de prensa, los fallos de la Justicia. Es una provincia en la cual hay una idea sobre cómo tiene que ser el Estado: inteligente y austero, que brinde los servicios básicos esenciales de calidad; se le ha dado preponderancia a la educación y sobre todo a la educación asociada a este siglo que estamos transitando”, señaló y agregó: “Se ha hecho una inversión importante; se ha logrado algo que en Argentina hace mucho que no se logra, que es el equilibrio económico”.

Randazzo analizó lo que dejó el debate y opinó que fue “bueno” y “sirvió para escuchar qué es lo que está haciendo el actual gobernador de Córdoba en Córdoba y eso puede ser replicable al resto de las provincias”.

“Creemos en un país normal, un país que no discuta cosas del pasado”, añadió. “¿Cómo puede ser que todos los países del mundo y de la región tienen inflación anual y Argentina tiene semanal? ¿Y por qué? Porque hacemos las cosas mal. Porque nosotros decidimos vivir en una economía de mercado y la economía de mercado tiene reglas que Argentina no está en condiciones de cambiar; o las respetás o te pasa lo que le pasa a la Argentina. Hace doce años que no crece, este año va a tener una caída del producto bruto interno y estamos en un proceso que es muy probable que terminemos en una hiperinflación, con la irresponsabilidad que está llevando Massa la economía”.

En esta misma línea, Randazzo insistió en que “hay una presión grande para importar, porque se siente que ese dólar es barato, y se restringen las exportaciones. Tenemos un balance comercial deficitario, porque no hay una política que estimule a aquel que produce”.

Trabajar para que en Argentina haya cada vez más industria, vale.@JSchiaretti tiene la experiencia de gestión que necesita Argentina en estos momentos. #ElVotoQueVale#SchiarettiPresidente

También opinó que “es muy difícil lograr que te visualicen porque la grieta es un negocio de dos fuerzas políticas que giran en torno a problemas muy lejanos de los problemas que tiene la sociedad”.

Y analizó: “Hubo un hecho que conmovió a la política tradicional que fue la irrupción de Milei. Se le dio visibilidad como un personaje simpático, a su vez abonado por el Gobierno porque creían que su discurso era más orientado a la derecha y que le iba a sacar votos a Patricia Bullrich, pero en realidad se terminaron equivocando. Milei es una respuesta a muchos años de fracaso de la política”.

“Hubiéramos querido que la gente nos visualice a nosotros, por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para que de acá al 22 de octubre la sociedad pueda evaluar quiénes son los candidatos”, sentenció: “Argentina tiene que salir de la trampa a la que nos han sometido en los últimos años”.

Respecto de lo que se interpretó tras el debate sobre la postura de Schiaretti “en contra” del AMBA, Randazzo aclaró: “Tenemos una mirada que nos parece justa: no puede haber ciudadanos de primera y de segunda depende de dónde vivan”.

“No estamos en contra de los que viven en el AMBA, sí de la visión que han tenido los dirigentes que son todos porteños. Queremos una Argentina más federal”, indicó.

Randazzo hizo referencia al escándalo que involucra a Martín Insaurralde y aseguró que “no es un error (como dijo Massa), es un delito, una vergüenza que lo único que hace es desprestigiar a la política y no vamos a ir a un proceso de recuperación de la Argentina si no es desde la política”.

Finalmente, sostuvo: “Buscamos el voto en aquellos argentinos que quieren vivir en un país normal”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM