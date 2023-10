En medio de la polémica por Ana María Figueroa, el Consejo de la Magistratura vuelve a reunirse

En un clima de tensión marcado por la continuidad o no de la (ex)jueza Ana María Figueroa, el Consejo de la Magistratura vuelve a reunirse. Esto se da luego de que el presidente Alberto Fernández firmara ayer el decreto que extiende por cinco años más en el cargo de magistrada.

El conflicto de Figueroa no figura en el temario del orden del día. Sin embargo, está claro que esto marcará de lleno la jornada los cruces y las chicanas entre el oficialismo y la oposición. Esos últimos insisten en que se trata de una "exjueza", mientras que los otros sostienen que "la Corte Suprema no puede decidir por el Senado qué juez sigue y qué no".

La oposición se encolumnó con este debate detrás de la diputada nacional y consejera, Jimena Latorre (UCR). La mendocina tomó un pedido del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, le solicitó a la Comisión de Selección que convocará de manera "urgente" al concurso por la vacante de Figueroa.

Así remarcó que si Figueroa quiere seguir siendo jueza, debe volver a concursar desde cero, como cualquier otro magistrado. En la Corte Suprema que el tema Figueroa es un "asunto concluido" tras la decisión de desvincularla del 6 de septiembre y que no parecen haber nuevos elementos que cambien aquella decisión.

Se reúne este miércoles el Consejo de la Magistratura. Crédito: Télam

El martes por la tarde se conoció el DNU del presidente en el que prorrogaba por cinco años más a Figueroa en la Cámara de Casación Penal.

Desde abril que el interbloque del Frente de Todos quería avanzar con este pliego judicial en el Senado de especial interés para Cristina Kirchner. La idea del kirchnerismo era aprobarlo antes de que la magistrada cumpliera los 75 años, pero Juntos por el Cambio logró bloquear las sesiones. Meses más tarde, el oficialismo logró sumar a otros bloques, obtuvo el quórum y avanzó, aún después de que la Corte ya había firmado por unanimidad que la magistrada se tenía que jubilar.

La decisión del Consejo de la Magistratura con Ana María Figueroa

En la tarde del martes también se conoció que la (ex)magistrada todavía aparece como jurado en los concursos del Consejo de la Magistratura para la incorporación de nuevos jueces. Desde el entorno de la Figueroa aseguraron que no había inconvenientes en su participación como jurada.

Esto se conoció a través de una publicación en X (ex Twitter) del diputado nacional por San Luis Alejandro Cacace (UCR). "Hoy me convocaron del Consejo de la Magistratura para un concurso de Juez Federal Penal de la Provincia de Santa Fe y me encuentro con que integra conmigo el jurado en calidad de Jueza Ana María Figueroa, que la Corte Suprema cesó en sus funciones el 9 de agosto", escribió.

La aparición de Figueroa como miembro del jurado generó controversias, ya que sólo pueden ocupar esos lugares los representantes del Poder Judicial, o abogados que formen parte de distintos estamentos, como legisladores. En el entorno de la (ex)jueza explicaron a MDZ que "es válida la designación como jurado porque la citación fue previa a la resolución administrativa de la Corte Suprema", que fue el 6 de septiembre pasado.