Un gobernador del PRO sorprendió a todos con su postura: ¿Javier Milei o Sergio Massa?

El gobernador electo de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se metió en la interna de Juntos por el Cambio a raíz del apoyo de un sector a Javier Milei de cara al balotaje presidencial ante Sergio Massa. “No se trata de estar aliado a Milei o Massa, sino de ser conscientes del músculo parlamentario y defender nuestra propia agenda”, expresó.

Además, adelantó qué postura adoptará en la segunda vuelta y pese a acentuar que no será imparcial, no dijo el nombre del candidato que apoyará el 19 de noviembre.

"Estoy del lado de la sensatez. El debate está muy manoseado y no creo que sea binario con Massa o Milei. Yo personalmente no voy a votar en blanco y sería una irresponsabilidad ponernos en un lugar donde no tenemos que estar", contestó por CNN Radio.

De todas formas, el jefe provincial sostuvo que desde su armado partidario local no tiene "la mínima presión" para tomar una decisión respecto al balotaje, ya que cuenta "con liberales adentro y con peronistas también".

"Nos votaron de todos estos sectores. Tengo diputados que tienen afinidad con varios sectores. No es lo mismo que hable un dirigente partidario a que nos manifestemos quienes tenemos una responsabilidad ejecutiva y millones de argentinos que tenemos que tener una mirada un poco más sofisticada. No todo es un Boca-River", sostuvo el senador nacional del PRO.

Además, el mandatario chaqueño se diferenció de aquellos dirigentes que con su posición buscan influir al electorado para que elijan la misma opción. "Es importante hablar y escuchar la posición de quienes me acompañaron a la gobernación. Sería soberbio de mi parte decir vamos por acá porque es lo que creo", cerró.