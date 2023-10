Dos referentes del PRO se cruzaron por el apoyo a Javier Milei

Juntos por el Cambio continúa transitando el impacto de la alianza sellada entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que provocó una nueva grieta entre aquellos que apoyaron el acuerdo y quienes se diferenciaron para adoptar una posición imparcial.

Esta última postura fue la que adoptó el exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, quien no se sumó al acercamiento al libertario y adelantó que votará en blanco de cara al balotaje. En ese contexto, el diputado nacional Fernando Iglesías se despachó contra su compañero del PRO.

"Muy claro, Avelluto: va a abstenerse porque no le gustó que Mauricio, Patricia y Milei se reunieran ´entre gallos y medianoche´ y porque Patricia no saludó a Massa como ganador de las generales. La batalla cultural. Ahora sí. #AhPeroMilei", lanzó en su cuenta de X (ex Twitter).

El cruce entre Iglesías y Avelluto por el voto a Javier Milei

El exfuncionario no se quedó callado y replicó: "Querido Fernando (Iglesías), te felicito por tus argumentos. Que votes a la ultraderecha es tu decisión y la respeto. Yo no voto populistas de derecha ni peronistas. Pensé que vos tampoco. Mala mía".

Días atrás Avelluto se había expresado en duros términos contra el nuevo pacto con el líder de La Libertad Avanza e incluso pidió que Bullrich deje la presidencia del partido fundado por Macri.

"Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña. No podemos ver cómo nos subimos al colectivo por atrás", había arremetido en declaraciones radiales.