Alfredo Cornejo reveló cuando dará a conocer su Gabinete y le tiró un "palo" a Julio Cobos

Alfredo Cornejo, senador nacional y gobernador electo de Mendoza, presentó este lunes por la tarde el libro "Gildokracia", del cual es coautor junto a Alfredo Laciar. En diálogo con la prensa, reveló cuándo dará a conocer a los integrantes de su Gabinete, de cara a su segunda gestión al frente de la provincia. En tanto, lanzó una indirecta dirigida al diputado nacional y exvicepresidente Julio Cobos, quien días atrás aseguró que Sergio Massa "no es kirchnerista".

Resta poco más de un mes para que Cornejo asuma como gobernador de Mendoza y una de las incógnitas es qué dirigentes formarán parte de su equipo, considerando que ya fue anticipado que habrá una renovación respecto del Gabinete actual. En ese ese sentido, manifestó: "No sólo no tengo la lista cerrada, sino que tengo grandes bosquejos e ideas. Estoy escuchando al equipo saliente en muchos temas, y actualizándome de mucha información. Alguna que conocía y tenía una posición tomada y otra que estoy escuchando. No tengo conformado el equipo y no creo que lo anuncie antes del 1 de diciembre".

En medio de la posición "neutral" que adoptaron numerosos dirigentes de Juntos por el Cambio, existe una porción de la Unión Cívica Radical que tiene mayor afinidad con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Julio Cobos no se pronunció a favor, pero sí le hizo un guiño al ministro de Economía al afirmar: "No creo que Massa sea kirchnerista. Lo conozco desde hace 20 años. Massa es tan kirchnerista como (Myriam) Bregman es libertaria".

Cornejo fue consultado sobre los dichos de su compañero de espacio mendocino y comentó: "Nosotros no queremos involucrar a la coalición. El 19 a la noche, en la Argentina, gane quien gane, creemos que JxC debe ser el equilibrio de poder. Tiene que ser oposición. Si gana Massa, con más razón. Nosotros necesitamos estar firmes y unidos para tener equilibrio y mantener una agenda sensata de la Argentina. Hay quienes dicen que hay que votar a Milei porque, si no, Massa va a quedar empoderado y tenemos diez años de massismo y kirchnerismo más. Yo no comparto esa hipótesis en el siguiente aspecto: que vamos a tener diez años de massismo y kirchnerismo, si se divide Juntos por el Cambio, no si gana Massa... Si se divide, claro que va a haber hegemonía y no va a haber quien sea la alternancia. Si gana Milei, creo que nosotros necesitamos tener un partido o una coalición de partidos sensata que ponga equilibrio y que esté en justo terminó en ideologías que puedan rondar con el autoritarismo. Con lo cual creo que también tenemos un papel para jugar en ese camino, tanto con uno como con otro. Por eso no quisimos nunca involucrar a la coalición".

"Eso no quiere decir que cada uno de los integrantes de la coalición, incluidos Patricia Bullrich y Luis Petri, tengan derecho como ciudadano a expresarse. Y no solo tienen el derecho, tienen la obligación de ir a votar, por lo menos de ir a votar. Creo que lo que no hay opción es no ir a votar. Las otras opciones son opciones válidas como ciudadano", sumó.

Y, luego, dijo a modo de indirecta dirigida a Julio Cobos, disparó: "Ahora, ¿qué va a hacer cada uno? Bueno, cada uno se guardará para sí cómo va a votar o lo dirá públicamente. Y acá no hay eufemismos. No entiendo esas declaraciones raras... Si uno quiere manifestarse por alguien, que lo haga literalmente. Está en todo su derecho y nadie tiene ofenderse porque alguien de nuestra coalición vote a Massa o a Milei. Es un balotaje ciudadano. Algunos de nosotros no manifestamos el voto. Y lo hago también en mi calidad de ciudadano, porque en calidad de dirigente ya le pedí a la ciudadanía de Mendoza que votara a Patricia Bullrich y no me dieron mucha bolilla [risas]. Entonces, ¿por qué le tengo que pedir por uno u otro? Si no tengo confianza objetivamente".