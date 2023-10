Jorge Capitanich está tirando currículums y le preocupa no llegar a fin de mes

Jorge Capitanich, el actual gobernador de la provincia de Chaco, confesó de que está entregando currículums en el sector privado, y admitió que le preocupa cómo hará para llegar a fin de mes. Luego de que Leandro Zdero haya ganado las elecciones provinciales, el peronista entiende que la función pública "es una etapa cumplida", y que está "evaluando opciones".

"A partir del 10 de diciembre yo tengo que buscar trabajo, y es lo que estoy haciendo", le dijo el gobernador a Canal 9.

En esta línea, se mostró confiado con poder reingresar al sector privado, y señaló: "Tengo muchas posibilidades de acuerdo a mi expertise profesional, pero es un tema que me preocupa y me ocupa".

Entiende además que es lo que "corresponde hacer", y argumentó: "Yo me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales 16 al frente del ejecutivo provincial y municipal, lo cual implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí, y ahora corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad".

A partir de la pregunta de una periodista sobre si se irá definitivamente de la política, Capitanich fue claro: "Yo no tengo intenciones de estar en la función púbica, me parece que es una etapa cumplida. El veredicto de las urnas es muy claro, y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto, así que yo tengo muy claro lo que tengo que hacer".

Y agregó que la función pública no es un tema que le preocupe. Lo que sí mencionó que le preocupa, es "ver cómo llegar a fin de mes a partir del mes de diciembre".

Leandro Zdero, quien desbancó a Capitanich

Además, especificó que está buscando trabajo tanto en argentina como internacionalmente: "yo tiro todos los escenarios posibles, tengo que hacer una evaluación, porque es una responsabilidad que me corresponde a mí, y es lo que corresponde hacer". También, aclaró que aunque sea Sergio Massa el próximo presidente, aun así no ejercería funciones públicas.

El jueves pasado, Capitanich mantuvo una reunión con el candidato a presidente Sergio Massa, demostrando su respaldo en la campaña. Durante la entrevista le consultaron sobre el ministro de economía, a lo que respondió de que esperan una segunda vuelta para el candidato, y que "Hay que poner énfasis ahí, acompañar a Massa y a Agustín Rossi para que entren y ganen las elecciones".

Luego de 16 años de gobernación, Jorge "Coqui" Capitanich fue destronado por Leandro Zdero, donde luego de unas ajustadas elecciones, Zdero se quedó con la gobernación de Chaco. Un 46,2% obtuvo el candidato de Juntos por el Cambio, mientras que Capitanich llegó al 41,76%. Desde el 2007 no gobierna un partido que no sea peronista.